VIDEO: Te mostramos el tráiler oficial de la primera película del Coronavirus: ‘Corona Movie’. Aquí los detalles.

Ante la pandemia del Coronavirus, miles de personas alrededor del mundo aprovecharon para contar cómo se vivió la situación y la histeria que causó en la sociedad. El director canadiense Mostafa Keshvari, utilizó el séptimo arte y lanzó el tráiler de la primera película del Covid-19: Corona Movie.

La idea me vino cuando estaba en un elevador leyendo noticias sobre cómo unos turistas chinos fueron atacados… entonces pensé que podía hacer una película en un elevador

Estas fueron las palabras del creador para el portal The Hollywood Reporter, donde explicó que la idea surgió en un elevador, cuando se enteró de la discriminación hacía la comunidad china.

Esto empezó cuando todavía hablábamos de un ‘virus chino’. Ahora todos pueden tenerlo, así que ya no es un problema racial. Ahora toda la raza humana tiene que juntarse para derrotar al virus. Si el virus no discrimina, ¿por qué nosotros sí lo hacemos?

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En el tráiler de 1 minuto se observaron a varias personas atrapadas en un elevador: un anciano en silla de ruedas, un arrendador de departamentos, una ama de casa, una joven millennial, una mujer embarazada y una chica de nacionalidad china; está última desató la psicosis de los personajes.

“El miedo es el virus, la esperanza es la cura” fue el estandarte de la película protagonizada por Andrea Stefancikova, Emy Aneke, Josh Blacker, Trae Tsai y Zarina Sterling.

Cabe mencionar que la cinta fue hecha con bajo presupuesto, por lo que la productora buscó ofertas para llevar el proyecto a nivel internacional.

La velocidad con la que se realizó el filme desató la sorpresa de los cinéfilos, quienes negaron grandes expectativas por el proyecto.

Sin embargo, vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el Coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

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