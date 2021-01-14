‘El Tigre Sin Rayas’ de Raúl ‘Robin’ Morales es el corto animado mexicano que va por un premio Oscar.

El talento mexicano sigue tomando fuerza internacionalmente, especialmente en el cine, luego de que desde hace varios años grandes personalidades como Alfonso Cuarón, Guillermo Del Toro, Alejandro González Iñárritu, Salma Hayek, Emmanuel Lubezki, entre otros, han destacado en el mundo cinematográfico.

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Sus nominaciones y premios obtenidos los colocan entre los favoritos del séptimo arte; sin embargo, un nombre más se sumaría a esta exclusiva lista por el trabajo que viene haciendo y que próximamente le valdría obtener el premio más importante que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Su nombre es Raúl Morales, mejor conocido por ‘Robin’, y quien busca obtener gran éxito con su cortometraje El Tigre Sin Rayas.

Robin Morales lleva algún tiempo pasando por festivales internacionales con El Tigre Sin Rayas, un proyecto que, mencionado por él, le ha costado mucho esfuerzo. Cabe mencionar que esta historia la escribió hace 16 años cuando él estudiaba el último semestre de la carrera de Diseño Gráfico en la UNAM.

Además, en su más reciente creación, decidió experimentar con una técnica de pintura digital la cual consistió en dibujar cada cuadro a mano con pincel óleo.

Se buscó emular el libro, como si se tratara de un álbum infantil ilustrado en movimiento

No sólo de animación se trata, sino de una historia sobre la aceptación, sobre aprender a ver quiénes somos y abrazar lo que ya tenemos. En este clip, el tigre se embarca en una aventura para encontrar sus rayas pues ha visto que otros de su especie las tienen.

Por lo que la respuesta metamórfica, es que el mismo pueda buscar las respuestas en sí mismo.

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