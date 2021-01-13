Meredith y su mejor amiga, Cristina, protagonizaron la más triste separación que hubo en Grey’s Anatomy.

La exitosa serie de drama médico, Grey's Anatomy, ha presentado una infinidad de historias y situaciones que se han instalado en la mente y corazón de sus más fieles seguidores, que han reído y llorado con sus personajes.

Una de esas historias que más llamaron la atención es la que protagonizaron Meredith y su amiga Cristina, quienes por 10 temporadas se apoderaron de parte de la trama con sus vivencias en las que se apoyaban, aconsejaban y hasta discutían.

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La manera en que estos personajes de Grey's Anatomy, interpretados por Ellen Pompeo y Sandra Oh, presentaron la amistad que muchos andan buscando, de inmediato encontraron afinidad en los televidentes.

Es por ello, por lo que cuando el personaje de Cristina ya no apareció después de la temporada 10, los fanáticos de Grey's Anatomy sintieron su ausencia y lamentaron el fin de la amistad entre este personaje y el de Meredith.

Sin duda, la separación de ambos personajes resultó muy dolorosa y triste para quienes habían seguido la serie y sus interacciones.



Una amistad única

La pareja de Meredith y Cristina tenía todos los matices necesarios para ser una gran amistad de ensueño, ya que ambos personajes habían encontrado a esa persona que se puede convertir en confidente y consejera.

Esta mancuerna amistosa se hizo famosa también por sus peculiares fiestas de baile que hacían para celebrar momentos cruciales, logros o situaciones positivas.

Estos festejos se hicieron del gusto del público, de hecho, aún es muy recordada la fiesta de baile que hicieron en el último episodio donde participó Cristina.

Pese a que tuvieron que separarse, Meredith y Cristina en Grey's Anatomy se convirtieron en la viva imagen de la amistad y la prueba de que se pueden establecer relaciones sólidas con personas que llegan de manera intempestiva a tu vida.

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