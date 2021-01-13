Conoce algunas de las curiosidades de la famosa película ‘George de la Selva’ con Brendan Fraser.

La película George de la selva es la adaptación en live action de la serie animada del mismo nombre, la cual era muy conocida en la década de los 60 y que llegó al cine en el año 1997 con el actor Brendan Fraser.

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La película tuvo mucho éxito, que le dio paso a la secuela y se estrenó en VHS, por eso te presentamos algunos datos curiosos sobre este gran film.

• Un guion apto para Disney

La redacción del guion estuvo a cargo de Dana Olsen, quien lo escribió con el título Gorilla Boy. En aquellos tiempos Disney ya tenía en su poder los derechos de la historia, por lo que Olsen trató de evitar que se hiciera con el guion, ya que creía que la empresa no estaría interesada en llevar a la gran pantalla lo que vendría a verse como una comedia de Tarzán.

• Respetando la versión animada

Dana Olsen incluyó casi todos los elementos de los dibujos animados de George de la Selva, mismos que quedaron olvidados, como el personaje el Comisionado, los enemigos más frecuentes de George: los cazadores (Tigre) Titheridge y (Weevil) Plumtree y finalmente el científico loco Dr. Chicago.

• En el set de rodaje

La filmación de George de la Selva fue en mayor parte en un hangar, lugar para guardar y mantener aeronaves, en Playa del Rey, California. Allí recrearon parte de la selva en la que vive George, especialmente la casa del árbol de George. La construyeron sobre una estructura de acero y con un poco de yeso para darle forma.

• Escenas cortadas.

Durante esta película se reveló que no se añadieron un par de escenas que se filmaron, pero los directivos consideraron que alargaban demasiado la historia.

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Aproximadamente son unas cuatro escenas: en una se podía ver a George rescatando a Úrsula de un pozo de arenas movedizas, en otra se veía a nuestro protagonista con el perro de Beatrice, Coco, corriendo alrededor de las tiendas del centro comercial; la tercera escena nos mostraría a Lyle regresando de la cárcel con la cabeza rapada y un parche en el ojo y, finalmente, habría una última escena en la que veríamos a George y Úrsula teniendo una conversación junto a una gran fuente.

