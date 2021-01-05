Conoce las mejores películas de dibujos animados que hay sobre historias de los grandes superhéroes.

Los grandes superhéroes y sus nuevas adaptaciones en el cine han sido un rotundo éxito; sin embargo, hay quienes se quedan con sus versiones en dibujos animados, por lo cual, te presentamos las mejores cintas en este arte.

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Spider-Man: Into the Spider-Verse

Esta película ganó el Oscar a Mejor Película animada en el año 2019. Into the Spider-Verse está basada en el personaje de Miles Morales, una de las encarnaciones alternas dentro de la serie Ultimate. Al ser alterno se presenta un universo lleno de las diferentes versiones de Spider-Man, incluyendo a Peter Parker.

Su historia está tan bien hecha que ya se prepara la segunda parte de esta película animada; además, se ha especulado que los actores que han hecho de Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield, se sumarán a Tom Holland en la siguiente versión live action.

Batman: Hush

En el 2019, DC Comics sacó a la luz una adaptación animada de Batman. Esta trama no es apta para menores, pero sí cambió, ya que se realizó de más de una hora y media, permaneciendo con el misterio y la violencia.

En esta entrega animada, se presenta a un misterioso villano que acecha a los seres queridos de Batman, incluyendo a Catwoman, quien se supone es la pareja sentimental del guardián de la noche.

La Muerte de Superman

Este hecho fue uno de los más sorprendentes; incluso, fue uno de los cómics más vendidos de todos los tiempos. Para el año 2018 se realizó una adaptación animada, además, de contar con una segunda parte, El Reino de los Supermanes.

Ua bestia extraterrestre indestructible llamada Doomsday, pelea con Superman en medio de una Metrópolis dejándola completamente devastada en un enfrentamiento sangriento, por lo que Superman muere, aunque después de un tiempo regresa a la vida.

Hellboy Animated

Para muchos fieles seguidores de este personaje, durante la última entrega cinematográfica live action se fueron un poco decepcionados de Hellboy, aunque sus películas animadas entre 2006 y 2007, fueron relanzadas el año pasado.

Aunque Sword of Storms y Blood and Iron son los dos títulos que forman parte de la saga original, que cuenta con las voces originales de la película del año 2004.

Wonder Woman: Bloodlines

Para el 2019, es claro que fue un año perfecto para las películas animadas de superhéroes, sin embargo, la Mujer Maravilla causó mucha sensación entre el público, el turno para esta amazona llegó y fue algo inimaginable.

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La película trata sobre el enfrentamiento Wonder Woman con un grupo de criminales súper poderosos conocidos como Villainy Inc. que incluye una lucha a muerte contra el ser mitológico conocido como Medusa. Además, narra el principio de esta súper heroína.