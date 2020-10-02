Rumores señalan que puede haber dos películas más de la saga ‘Crepúsculo’ basadas en libros de Stephenie Meyer.

Crepúsculo es sin duda una de las sagas más exitosas en el mundo del cine, ya que desde hace más de 10 años que salió a la luz la historia de Bella Swan y Edward Cullen, una de las parejas adolescentes más amadas del cine, se ha quedado en el gusto del público.

La saga fantástica de Twilight, su título original, acumuló cinco producciones protagonizadas por Kristen Stewart y Robert Pattinson y basadas en las cuatro novelas escritas por Stephenie Meyer.

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Cada una de las cintas de Crepúsculo logró alcanzar un gran número de fans, que cada día esperan saber de la aparición de una entrega más, mismos que ahora no pierden la esperanza en que los rumores sobre la posibilidad de que se hagan dos películas más sobre la historia de este amor adolescente sean ciertos.

Esto, a pesar de que se creyó que con el quinto filme, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2, la historia de Bella y Edward había llegado a un final deseado, ya que se dejaba ver que su amor sería eterno y su hija Reneesme ya no estaría en riesgo ante la amenaza de los Volturi.

Sin embargo, unas recientes declaraciones de la escritora Stephenie Meyer hicieron crecer los rumores sobre las dos nuevas películas de Crepúsculo, luego de que asegurara que cuenta con ideas suficientes para crear dos libros más para The Twilight Saga.

En una entrevista para la cadena de librerías de Estados Unidos ‘Books-A-Million’, Meyer destacó que dichas novelas no se tratarían de una precuela o un spin-off enfocado en alguno de los personajes.

Por el contrario, afirmó que particularmente serían secuelas de Breaking Dawn, de las que no descarta que se pueda hacer su adaptación cinematográfica.

Aunque hasta ahora nada está confirmado, lo cierto es que parece complicado que se pueda realizar una nueva película de Crepúsculo con el casting original, ya que ahora los actores protagónicos están en momentos diferentes de su carrera.

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