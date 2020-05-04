Stephanie Meyer podría tenernos una sorpresa acerca de ‘Midnight Sun’, el spin-off de ‘Crepúsculo’.

El mítico amor que hubo entre 'Bella' y 'Edward Cullen' podría estar de regreso y todo gracias a Stephanie Meyer, la autora de uno de los mejores best seller conocido como Crepúsculo. En el 2008 la historia pudo ser contada a través de 5 películas que relataron los detalles del romance.

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La historia inicia con la llegada de 'Bella Swan' a Forks con su padre, una ciudad fría y húmeda en la que conocerá a 'Edward Cullen', un misterioso chico con una apariencia pálida y ojos color dorado. Ambos, se comenzarán a enamorar, pero sus modos de vida y los enemigos que acechan a la familia del vampiro comenzarán a ser un obstáculo.

Han pasado 8 años desde la llegada de la última cinta titulada Amanecer; sin embargo, Meyer ha impresionado a todos sus fieles seguidores al publicar una cuenta regresiva en su sitio web, lo que ha hecho pensar a los fans que se trata de la nueva adaptación llamada Midnight Sun.

En dicha página online, la escritora dejó un mensaje en el que se puede leer Project Midnight Sun, por lo que varios seguidores creen que el proyecto, basado en las primeras historias ya podría estar terminado, y este sería nada más y nada menos que el spin-off de la historia, pero desde la perspectiva de Edward Cullen.

La nueva historia sería reveladora para todos, pues al ser contada desde el punto de vista del guapo vampiro, éste nos presentaría aquellas cosas que 'Bella' en su momento relató, pero no de manera completa ya que ni ella sabía que era lo que estaba pasando con su amado.

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Por el momento es lo único que se sabe, ya que aún no se han dado noticias sobre una nueva adaptación cinematográfica en la que podríamos volver a ver en pantallas grandes a Kristen Stewart y Robert Pattinson.

