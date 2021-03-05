5 cosas que no sabías sobre la gran saga de aventura y fantasía ‘Piratas del Caribe’.

Si te gustan las historias de piratas y fantasía, la saga cinematográfica 'Piratas del Caribe' tiene mucho que ofrecerte, así que no te pierdas 5 curiosidades sobre los largometrajes de aventuras en el mar.

El Rolling Stones Keith Richards se puso muy nervioso

En la cinta 'Piratas del Caribe, en el fin del mundo', apareció el padre de Jack Sparrow interpretado por Keith Richards, integrante de Rolling Stones y quien a pesar de su longeva experiencia en la música, sufrió un ataque de nervios antes de la grabación; incluso, le tuvieron que sujetarle las piernas para que aguantara el equilibrio.

La Isla Tortuga existe y fue descubierta por Cristobal Colón

Casi todo lo que viene en la historia de 'Piratas del Caribe' es ficticio, pero la Isla Tortuga sí existe en el mundo real, se encuentra cerca de República Dominicana y fue una de las primeras islas con las que se encontró Cristóbal Colón en el año 1492.

Te puede interesar: 6 curiosidades sobre la impactante saga cinematográfica de acción ‘Los Indestructibles’.

Los personajes requirieron 8 mil trajes en tan solo una cinta de la saga

El sorprendente vestuario de los personajes estuvo conformado por 8 mil piezas en una sola película, Penny Rose era la persona encargada del vestuario y terminó diseñando más de 8 mil trajes solamente para la película de 'El cofre del hombre muerto'.

Un rodaje con varios accidentes

Durante la producción y grabación de algunas de las cintas, tuvieron lugar algunos accidentes y catástrofes que parecen sacados de una película. Tan solo en el verano del 2002 se incendió uno de los sets en los que estaban grabando y el incendio quemó unos 350 mil dólares que costaba el decorado.

Cuando grabaron la segunda película, el huracán Wilma entró en medio del rodaje y obligó a que todo el equipo tuviera que marcharse de Los Ángeles hasta que pasara el incidente de la naturaleza.

La pistola de 'Jack Sparrow' costó $7 mil dólares

La pistola que lleva 'Jack Sparrow' (Johnny Deep) costó $7 mil dólares. Las armas y las espadas que se ven en las películas de esta saga se compraron en Londres y todas ellas son 100% originales. El arma que porta el afamado pirata en la historia, es una pistola auténtica del siglo XVIII.

También podría interesarte: Conoce las escenas clave que unen a la popular cinta ‘Coco’ con el resto de las películas de Pixar.