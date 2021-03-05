Esta icónica película estuvo inspirada en una obra teatral: Déjate sorprender por los datos curiosos de ‘Peter Pan’.

Sin duda, ‘Peter Pan’ se convirtió en la película favorita de chicos y grandes amantes de la fantasía. Esta historia nos transporta al maravilloso y mágico mundo de ‘Nunca Jamás’, donde ‘Wendy’ vive inolvidables aventuras junto a sus hermanitos.

Y si eres fanático de este icónico filme de Disney, no te puedes perder estos datos curiosos que preparamos para ti.

Este artista inventó la historia de ‘Peter Pan’

El escritor británico, de origen escocés, J. M. Barrie, fue quien creó esta historia para una obra de teatro infantil. El artista se inspiró en la señora Llewelyn Davies, quien tuvo cuatro hijos llamados Peter, George, Michael y John, estos nombres formaron parte de la puesta en escena y película ‘Peter Pan’ tiempo después.

‘Señor Darling’ y ‘Capitán Garfio’ son uno solo

Existe una peculiar tradición que nunca pasa de moda. Y es que, el ‘Señor Darling’ y el ‘Capitán Garfio’ siempre son interpretados por el mismo actor. No importa cuantas adaptaciones existen de esta cinta, estos papeles siempre son para una misma persona.

James Hook, Jason Isaacs y Hans Conried fueron algunos actores que interpretaron a ambos personajes conocidos por su maldad.

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El secreto de ‘Campanita’ que no conocías

‘Campanita’ es uno de los personajes más queridos hasta le fecha, pues millones de cinéfilos se identifican con su amorosa personalidad para cuidar de ‘Peter Pan’. Además, debes saber que esta bellísima hada tiene una hermana llamada ‘Periwinkle’, esta última aparece en una cinta de 2012 con cabello plateado y vestido azul.

‘Peter Pan’ está en el corazón de millones de cinéfilos

Esta cinta inspiró toda una franquicia de parques de diversiones, juguetes, artículos para el hogar y hasta líneas de ropa. Y como olvidar la atracción ‘El Vuelo de Peter Pan’, ubicada en los míticos parques de Disney que albergan millones de personas año tras año.

'Peter Pan’ inspiró a una reconocida estrella musical

En julio del año pasado, la cantante Taylor Swift añadió una línea inspirada en ‘Peter Pan’ a su canción ‘Cardigan’ del álbum ‘Folklore’.

Te conocí. Intenté cambiar el final en el que ‘Peter Pan’ pierde a ‘Wendy’… cuando eres joven, ellos creen que no sabes nada

La línea anterior, se puede leer en una parte del tema escrito por la reconocida cantante de música country y pop.

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