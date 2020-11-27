‘Las Crónicas de Navidad 2': La película decembrina perfecta y divertida que reúne a Kurt Russell y Goldie Hawn.

‘Las Crónicas de Navidad 2’ llegaron para cautivar a millones de cinéfilos una vez más. La secuela fue dirigida por Chris Columbus, quien también realizó un excelente trabajo en la primera parte de la cinta decembrina.

Y es que, en la primera parte, Goldie Hawn debutó con un inesperado cameo que impresionó a todos los admiradores. Fue el mismo Chris Columbus, quien reveló para los medios de comunicación, la idea de reunir a la pareja más querida de Hollywood en esta segunda entrega:

Cuando Goldie apareció en pantalla, fue toda una sensación. Sabíamos que teníamos que hacer la siguiente con Goldie, si aceptaba….

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En su momento, Goldie Hawn también dio sus primeras declaraciones sobre participar en la segunda entrega del icónico filme. La actriz estadounidense confesó para la prensa sus intenciones de reinventar a la Señora Claus para esta Navidad:

No había ninguna señora Claus con la que pudiéramos identificarnos. Era un personaje emblemático por el hecho de ser la esposa de Santa. Pensé: ‘No quiero ser esa que sigue llevando sus pantuflas’. Quiero decir, las mujeres de hoy no somos así

Santa Claus, interpretado por Kurt Russell, también cautivó a los cinéfilos con su diversión, personalidad jovial y toque de sensualidad. Chris Columbus también habló sobre el excelente trabajo del actor para interpretar al personaje más famoso de la Navidad:

Kurt abordó esto como cualquier actor aborda un gran papel, lo cual es raro para Santa Claus, para ser honestos. Sólo ha sido interpretado bien un par de veces. Y esta oportunidad que tenemos aquí es genial

La trama de la segunda película también dejó sorprendidos a todos los amantes de las cintas decembrinas, pues un Elfo podría intentar acabar con la Navidad y robar la estrella de luz que protege la aldea de la familia Calus.

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