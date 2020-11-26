Revelan las primeras imágenes de la ‘Baticueva’ en la próxima entrega de ‘The Batman’. (FOTOS)

Uno de los superhéroes más populares y favoritos de los amantes del cine es, sin duda, Batman, quien con su traje, impresionante automóvil y habilidades para defender su ciudad, ha conquistado a millones de personas en el mundo.

De cara al estreno de The Batman, la nueva adaptación del Hombre Murciélago, se dieron a conocer nuevas imágenes que muestran cómo será la Baticueva, el refugio del personaje que será interpretado por Robert Pattinson.

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Cabe recordar que, en el tráiler que se presentó en la DC FanDom, se mostraron algunos aspectos de la base de operaciones de Bruce Wayne, pero ahora decidieron dar más detalles sobre este emblemático lugar.

En las imágenes que compartieron sobre la Baticueva, se puede apreciar cómo la producción del director Matt Reeves, está haciendo los detalles a lo grande para que el murciélago muestre sus mejores habilidades.

This is literally my perfect batcave. It fits the tone of the trailer so well. it might not be the batcave but im pretty sure it will be pic.twitter.com/7RGhg3xyzr — CaptinB (@C4ptin_B) November 24, 2020

Las imágenes mostradas sólo detallan el exterior de la versión de la Baticueva en The Batman, aunque siguen creando grandes expectativas.

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Hasta el momento, son sólo pequeños detalles lo que han arrojado, pero habrá que esperar hasta su estreno para ver el increíble trabajo del director y del protagonista. Cabe mencionar que los fans esperan una gran entrega, por lo que la fecha de estreno de The Batman será el próximo 4 de marzo de 2022.