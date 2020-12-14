‘El diablo viste a la moda': su relación con otras películas de Anne Hathaway y más curiosidades de la cinta.

Sin duda, El diablo viste a la moda es una de las películas que más han llamado la atención de los amantes de la moda y las historias de superación, por lo que, a varios años de su estreno, sigue siendo tema de conversación y continúa en el gusto del público.

A lo largo de su trama, la película guarda varias curiosidades que la hacen una historia aún más apasionante para quienes han vibrado con el trabajo de sus protagonistas: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

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Desde su estreno, El diablo viste a la moda superó la expectativa y ha continuado sorprendiendo a quienes la ven por vez primera.

Aquí algunas de esas curiosidades que encierra la película El diablo viste a la moda.



La cinta salió antes que el libro

El diablo viste a la moda fue visualizada desde un inició como una parodia a la industria de la moda y, aunque el libro de esta historia también es un éxito, lo cierto es que el guion original comenzó producción antes de la publicación de la novela.



Miranda Priestly y Meryl Streep

Se ha dicho que antes de que se pensara en Meryl Streep para el papel de la fría y controladora Miranda Priestly, se pensó en la actriz Glenn Close, quien es conocida por sus papeles de villana.

Sin embrago, Close rechazó la oferta debido a que en ese momento consideró que ya estaba encasillada en los papeles de villana o antagonista.



Basada en la vida real

Lauren Weisberger, autora del libro que dio vida a la película, ha revelado que se inspiró en su experiencia trabajando en Vogue para el personaje de Andrea, que hizo Anne Hathaway.

Asimismo, se sabe que Miranda Priestly es un personaje en alusión a la editora de la famosa revista de moda, Anna Wintour, mientras que el personaje de Emily se basó en la entonces asistente de Wintour, Plum Sykes.



Moda real

A lo largo de la cinta El diablo viste a la moda se pueden ver atuendos de reconocidas marcas que son reales y que, en conjunto, cuestan millones de pesos.



Realidad en el personaje

Se dice que Meryl Streep tomó tan en serio su papel en El diablo viste a la moda, que al momento de comenzar las grabaciones habló con Anne Hathaway para acordar los matices que tendrían a lo largo de la cinta.

Ante este ejercicio de profesionalismo, Streep dijo a Hathaway: “Creo que eres perfecta para el rol. Estoy muy contenta de que vayamos a trabajar juntas. Eso es lo último lindo que voy a decirte”.

Así fue como lo hizo durante todo el rodaje, para mantener el nivel de su personaje Miranda Priestly.



El diablo viste a la moda y las demás películas de Anne Hathaway

Poco se ha hablado de la estrecha relación que tiene El diablo viste a la moda con otros proyectos que ha realizado Anne Hathaway y marcaron su carrera.

Ejemplo de ello es lo que ocurre en El diablo viste a la moda, El diario de la princesa y Ella está encantada, cintas en las que la actriz protagoniza una transformación que la convierte en una mujer más popular e importante.

En El diablo viste a la moda y El diario de la princesa, coincide que el personaje de Anne Hathaway tiene una mejor amiga de nombre Lily.

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