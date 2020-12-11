Preparan quinta película de ‘Indiana Jones’ con el actor estadounidense Harrison Ford como protagonista.

‘Indiana Jones’ fue una de las películas más aclamadas en la década de los ochentas, pues el personaje de ‘Indy’ se metió en el corazón de millones de cinéfilos debido a su espíritu aventurero y múltiples hazañas.

La historia de un sobresaliente arqueólogo y profesor universitario, que emprendió arriesgados viajes, captó la atención de los fanáticos amantes de las películas de acción.

Sin embargo, llegó una nueva noticia para todos los admiradores, pues recientemente se anunció la quinta entrega de ‘Indiana Jones’.

Fue en la cuenta oficial de 'Star Wars', donde ‘Lucasfilm’ lanzó la inesperada noticia, desatando todo tipo de reacciones entre los internautas.

‘Lucasfilm’ está en pre-producción de la siguiente entrega de ‘Indiana Jones’. Al mando está James Mangold, director de ‘Le Mans 66', y el mismísimo ‘Indy’, Harrison Ford, regresará para continuar el viaje de su icónico personaje. La aventura llegará en julio de 2022

Lucasfilm is in pre-production on the next installment of Indiana Jones. At the helm is James @Mang0ld, director of Ford v Ferrari, and Indy himself, Harrison Ford, will be back to continue his iconic character’s journey. Adventure arrives July 2022. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Te puede interesar:

Anuncian nueva película de ‘Buzz Lightyear’ con Chris Evans como protagonista y las redes sociales enloquecen.

Por si fuera poco, en el comunicado también se confirmó la presencia de Harrison Ford, quien interpretará una vez más el papel de ‘Indy’. Y es que, según los productores, esta cinta concluiría con las aventuras del famoso arqueólogo.

En su momento, se había rumorado la presencia del multipremiado Steven Spielberg como director de la cinta; sin embargo, el estadounidense le dijo adiós al proyecto por motivos desconocidos.

Además, el guionista David Koepp siguió los pasos de Steven y también decidió abandonar la quinta entrega del filme de acción. En su momento, Koepp confesó los motivos, que lo orillaron a tomar esta decisión:

Fue el momento oportuno para salir porque creo que lo último que quiere un nuevo director es el escritor del antiguo director. Lo último que necesitas es un tipo sentado con los brazos cruzados diciendo, ‘Bueno, la forma en que Steven lo habría hecho es...’ Tuve una agradable conversación amistosa con él y estoy seguro de que seguirá adelante de todos modos

Ante la partida de Spielberg y Koepp, James Mangold levantó la mano para dirigir esta quinta entrega de ‘Indiana Jones’, la cual promete una gran trama para todos aquellos admiradores de la década de los ochentas.

También te puede interesar:

Datos curiosos que no sabías de la película ’60 Segundos’ a dos décadas de su llegada a la pantalla grande.