Conoce las inesperadas predicciones de ‘Los Simpson’ que con el paso del tiempo se volvieron realidad.

Los Simpson es una de las series más longevas de la televisión; sin embargo, han logrado conectar con millones de personas en gran parte del mundo a través de sus peculiares personajes amarillos.

Hace unos días, el pasado 17 de diciembre, se cumplieron 31 años de la primera vez que la familia creada por Matt Groening apareció en la televisión.

Desde esa fecha, Los Simpson se ha consolidado como una de las series más exitosas de los últimos tiempos, gracias a que cada uno de sus personajes se han quedado en la mente de los televidentes.

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Lo que también se ha logrado perpetuar entre los fanáticos de Los Simpson, son los múltiples episodios que podrían haber hecho predicciones sobre eventos de música, deportes y hasta política que se han podido ver cumplir en la realidad.

Aunque algunos aseguran que todo se ha tratado de coincidencias, otros creen firmemente que Los Simpson además de entretenida, es una serie adelantada en los hechos.

Aquí algunas de las predicciones de Los Simpson más sonadas.



Presidencia de Trump

Una de las aparentes predicciones de Los Simpson que más ha llamado la atención fue la presidencia del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el capítulo ‘Bart del futuro’ que se transmitió en el año 2000, un chamán revela lo que pasará con Bart y Lisa de mayores.

En el relato del adivino, Bart es un vago, mientras que Lisa se convierte en la presidenta de Estados Unidos, teniéndose que enfrentar a una crisis económica en Estados Unidos tras el gobierno de Donald Trump.



Show de Lady Gaga en Super Bowl 2017

La famosa cantante fue parte de la serie en el año 2012, cuando se unió a los personajes amarillos para hacer sentir mejor a Lisa, quien enfrentaba una crisis existencial.

Dentro de su participación, Lady Gaga ofrece un show para los habitantes de Springfield en cual aparece volando sobre el público usando un arnés y un vestido similar con el que se presentó en el evento deportivo.



Lesión de Neymar en el Mundial

‘No tienes que vivir como un árbitro’ fue el nombre del capítulo en el que Los Simpson aparentemente presagiaron la lesión que sufrió Neymar Jr. en el Mundial de Brasil 2014.

En el capítulo, Homero se convierte en árbitro y forma parte de un juego entre Alemania y Brasil.

Dentro del equipo brasileño aparece ‘El Divo’, un jugador estrella al que le gusta fingir faltas y quien tuvo que abandonar el campo en camilla debido a una aparente lesión.

Estas imágenes fueron relacionadas con lo que se vivió en el Mundial donde Neymar Jr. también tuvo que salir en camilla del campo debido a una lesión frente a Colombia.

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