Algunas curiosidades de la versión real de la cinta inspirada en el clásico de Disney ‘El libro de la selva’.

El clásico de Disney 'El libro de la selva' también tiene su versión de acción real. Jon Favreau adaptó la película animada de 1967, justo cuando se cumplieron 49 años de su estreno en los cines en 2016.

En esa versión, el joven Neel Sethi es el encargado de dar vida a Mowgli, un "cachorro" humano, que tras ser abandonado en mitad de la selva por sus padres, es acogido por una familia de lobos. Después abandona a su nueva familia para huir, junto a Baloo y Bagheera, de la maldad de Shere Khan.

Resucitando al Gigantopithecus

El equipo de la película quería recrear de la forma más realista posible a todos los animales que aparecían en el clásico de Disney de 1967. Sin embargo, Rey Loui, el orangután amante del Jazz, pertenece a una especie de homínidos cuyo tamaño podría duplicar el de un gorila: los Gigantopithecus que habitaban en zonas de la India y China y se extinguieron hace más de 100 mil años.

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Búsqueda incansable del protagonista

Los productores de la película eligieron a Mowgli entre los 2 mil niños que se presentaron a un casting. Dos características que buscaban que tuviera el adorable personaje eran la arrogancia y el valor, algo complicado de hallar en un niño de esa edad. Finalmente, el elegido fue el pequeño Neel Sethi, de Manhattan, New York.

Kaa se vuelve hembra

Por primera vez, la serpiente que hipnotiza y atemoriza a Mowgli es representada como una hembra. Hasta ahora ese personaje siempre había sido masculino, pero Jon Favreau, director del filme, creyó conveniente cambiarlo de sexo porque consideraba que había demasiados personajes varones.

Los hijos de actores también participaron

Jon Favreau, que ha declarado ser un gran fan de la película animada de 1967, quiso que sus hijos participaran en la película. Madeleine y Max Favreau prestaron su voz al personaje Raquel the Rhino y a uno de los cachorros de la manada de lobos, respectivamente. Los hijos de Naomi Watts y Liev Schreiber, Sasha y Kai Schreiber, pusieron voz a otros dos lobos.

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Reunión de grandes estrellas

Los elegidos para el film fueron Bill Murray como Baloo, Ben Kingsley como Bagheera, Idris Elba como Shere Khan, Christopher Walken como el rey Louie, Scarlett Johansson como Kaa y Lupita Nyong'o como Raksha, entre otros. Curiosamente, el hermano de Bill Murray, Brian Doyle-Murray, también prestó su voz a Baloo en la película 'La historia de Mowgli'.

Una selva improvisada en Los Ángeles

La cinta se rodó en varios sets en Los Ángeles, y por lo tanto los exóticos paisajes, así como los animales que aparecen en ellos, fueron creados por ordenador, a excepción del pequeño Mowgli (Neel Sethi).