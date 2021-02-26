Jason Segel reemplazó a Taylor Lautner: Las curiosidades de la divertida película ‘Los Viajes de Gulliver’.

‘Los Viajes de Gulliver’ se convirtió en una de las películas más cómicas del año 2010. La cinta, dirigida por Rob Letterman, tuvo rotundo éxito entre chicos y grandes en todo el mundo.

Debemos recordar que, la producción estuvo inspirada en la novela con el mismo nombre de Jonathan Swift. Dicho libro fue lanzado en el siglo XVIII, convirtiéndose en un clásico entre el público infantil.

Sin embargo, en este filme se unieron grandes actores como Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Billy Connolly, Catherine Tate y Amanda Peet.

Dichos intérpretes realizaron un excelente trabajo, pues se metieron en el papel de pequeños aldeanos en Liliput.

Debemos recordar que, las parodias fueron claves en el éxito de esta cinta. Y es que, los productores añadieron elementos de otros clásicos del cine como ‘Star Wars’, ‘Titanic’, ‘Avatar’, ‘X-Men’, ‘Glee’ y hasta la obra de teatro ‘Wicked’.

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Déjate sorprender por los datos curiosos de ‘Los Viajes de Gulliver’.

Algunos participantes de 'Survivor: Nicaragua' se llevaron una gran sorpresa, pues cuatro participantes se ganaron la oportunidad de ver ‘Los Viajes de Gulliver’ antes que nadie.

Aunque la cinta fue bien recibida entre el público infantil, los medios especializados acabaron a la producción. Portales como ‘Rotten Tomatoes’, ‘The Observer’, ‘The Guardian’, ‘Variety’, ‘The Hollywood Reporter’ y muchos otros lanzaron fuertes críticas a la película.

“Una comedia de bajo grado que tendrá a Jonathan Swift revolviéndose en su tumba", trascendió ‘Empire’ con una calificación de dos estrellas.



‘Los Viajes de Gulliver’ parodiaron a grandes figuras de otras películas y personalidades del entretenimiento como ‘Yoda’, ‘Jack y Rose’, ‘Wolverine’, Michael Jackson y muchos más.

Taylor Lautner fue fichado para realizar el papel de ‘Horatio’; sin embargo, los productores cambiaron de opinión. Y es que, según algunos directores, el artista era muy joven para interpretar al personaje.

Lautner fue reemplazado por Jason Segel, quien realizó un gran trabajo en la película de Rob Letterman.



La película no incluye los créditos de Jonathan Swift, quien escribió el libro ‘Los Viajes de Gulliver’.

Emily Blunt, quien interpretó a la ‘Princesa Mary’, estuvo a punto de rechazar el papel. La actriz consideró al personaje como muy femenino, cursi, delicado y romántico (cualidades que no se adaptaban a su personalidad).

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