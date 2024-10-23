Una de las películas imperdibles para disfrutar en familia es ‘Hotel Transylvania’. La cinta producida por ‘Sony Pictures Animation’ y distribuida por ‘Columbia Pictures’, se convirtió en un clásico para los cinéfilos amantes de la ficción, aventura y comedia.

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Y es que, millones de televidentes, quedaron rendidos ante la historia de ‘Drácula’, quien construyó el lujoso ‘Hotel Transylvania’ para salvar a muchos monstruos de la civilización humana.

En esta cinta, también fuimos testigos del lado más tierno de ‘Drácula’, quien tuvo una hija llamada ‘Mavis’. Las cosas dieron un giro de 180 grados cuando la joven se metió en el corazón de un misterioso joven recién llegado al mencionado hotel de cinco estrellas.

Los personajes de Hotel Transylvania están basados en monstruos clásicos

Los personajes de la franquicia de 'Hotel Transylvania' están basados e inspirados en monstruos clásicos del cine de los años 30, entre ellos, Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, la momia y más... Sin embargo, Genndy Tartakovsky no quería que los personajes dieran miedo, es por eso que se les dio un toque de frescura y alegría, ya que la película es dirigida a niños, además las modificaciones se hicieron por cuestiones de derechos de autor.

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Estos son los sorprendentes datos curiosos de 'Hotel Transylvania' que seguramente no conocías.

Miley Cyrus se convirtió en la primera opción para hacer la voz de ‘Mavis’; sin embargo, fue despedida tras regalarle un pastel en forma de genital a su ex Liam Hemsworth. La mencionada tarta se volvió viral en todas las redes sociales, dejando a la cantante sin el importante papel.

La cinta animada junta a famosos monstruos conocidos en todo el mundo: Frankenstein, momias, hombres lobos, el hombre invisible, pie grande y hasta temidos murciélagos se reúnen en una sola película de animación 3D.

Tras el despido de Miley Cyrus, llegó Selena Gómez para prestar su voz a ‘Mavis’. La intérprete de ‘Love Song’ participó junto a grandes actores como Adam Sandler, Andy Samberg, Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade y Cee Lo Green.

El talentoso Genndy Tartakovsky fue fichado para dirigir la producción. Por si fuera poco, el ruso-estadounidense se convirtió en una importante personalidad a nivel mundial tras crear exitosos shows animados como ‘El Laboratorio de Dexter’, ‘Samurai Jack’, ‘Star Wars: Clone Wars’, ‘Sym-Bionic Titan’ y muchos otros más. Tiene 12 nominaciones a los premios Emmy y ha ganado en tres ocasiones.

El ‘Hotel Transylvania’ cuenta con 1.250 habitaciones, de las cuales 950 son para clientes. Por si fuera poco, la producción fue muy cuidadosa con los detalles

Las voces de la película en español fueron realizadas por:

Drácula - Germán Fabregat

Mavis - Violeta Isfel

Jonathan - Cristóbal Orellana

Frankenstein - Mauricio Castillo

Griffin - Ricardo Tejedo

Murray - Enrique Cervantes

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Si quieres disfrutar de esta película que nos lleva a conocer a los monstruos de una forma divertida y un poco loca, no te pierdas 'Hotel Transylvania' este domingo a las 6:15 p.m. ¡Por Azteca 7!