Daniel Radcliffe podría interpretar a ‘Harry Potter’ nuevamente con la condición de excluir a J.K Rowling.

Daniel Radcliffe es uno de los actores más famosos de la última década. El artista británico se ganó un lugar en la industria Hollywoodense debido a su entrañable personaje como Harry Potter.

El querido intérprete incursionó en la saga cinematográfica cuando era tan solo un niño, ganándose el cariño y admiración de millones de fanáticos en todo el mundo.

La última vez que Radcliffe encarnó al famoso mago fue en la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En dicho filme, utilizó por última vez su varita mágica y representó con orgullo al Colegio Hogwarts.

Sin embargo, los potterheads sueñan con ver una vez más al entrañable Harry Potter en la pantalla grande. Daniel no descarta la posibilidad de volver a portar su capa y sus icónicos anteojos redondos.

Te puede interesar:

Aseguran que Ryan Reynolds podría ser el protagonista de la nueva película live-action de ‘Tarzán’.

Según fuentes cercanas al británico, éste podría regresar a Harry Potter y El Legado Maldito, pero solo con una condición. El artista, de 31 años, quiere que J.K Rowling no esté involucrada en el proyecto.

Recordemos que, la escritora de la saga de magia, causó polémica en los últimos meses tras sus contundentes declaraciones sobre las mujeres transgénero.

En su momento, Daniel Radcliffe aclaró que no tiene nada que ver con las declaraciones de la escritora. Sin embargo, tampoco quiere formar parte de una producción donde Rowling participe.

El posible regreso de Harry Potter causó gran emoción entre todos los fanáticos, pues sueñan con revivir el mágico cuento que impactó sus vidas.

También te puede interesar:

La película mexicana ‘Día de muertos’ tendrá una segunda entrega, anuncia el director Carlos Gutiérrez.