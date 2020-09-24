La película mexicana ‘Día de muertos’ tendrá una segunda entrega, anuncia el director Carlos Gutiérrez.

La película de animación mexicana Día de muertos se encuentra nominada a Mejor largometraje de animación para los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Gracias a la respuesta del público y la crítica, el director de la cinta, Carlos Gutiérrez, reveló en una entrevista que la casa productora MetaCube trabaja en Día de muertos 2, la cual contará una nueva historia, misma que sorprenderá a todos.

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Muy contentos, estamos satisfechos con esta nominación. Para nosotros es muy importante que se reconozca el esfuerzo y trabajo que hemos hecho en este tiempo. Se tardó la noticia por la pandemia que ha extendido los tiempos

Día de muertos es una historia que ha atrapado a todo tipo de público, gracias a la temática con la que se presenta, por lo que próximamente se lanzará una segunda parte, misma que podría estrenarse en noviembre de 2021.

Además de la secuela de la cinta que está inspirada en una de las tradiciones más importantes de México, el director Carlos Gutiérrez y la productora MetaCube preparan otros dos largometrajes animados y dos series de animación. Los largometrajes están en fase previa a la preproducción, mientras que las series comenzarán su producción en poco tiempo.

La temática continuará siendo mexicana, ya que las producciones han decidido contar historias que se relacionen con nuestra cultura, desde la etapa prehispánica hasta la actualidad.

Se tienen que hacer con nuestros artistas y en nuestro país

Finalmente, Carlos Gutiérrez reveló que en MetaCube buscan la internacionalización, por lo que buscan destacar lo más importante de un país que es mundialmente conocido por sus tradiciones y costumbres.

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