Aseguran que Ryan Reynolds podría ser el protagonista de la nueva película live-action de ‘Tarzán’.

Ryan Reynolds, una vez más, es noticia luego de que varias versiones periodísticas afirman que el actor canadiense puede ser el candidato más fuerte para protagonizar la versión de acción real del clásico de animación, Tarzán.

De acuerdo con lo que se ha revelado sobre el tema, fuentes cercanas a Disney señalaron que el también productor de cine y empresario podría encabezar el elenco, con lo que continuaría con su exitosa racha de remakes de acción de clásicos de animación.

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Aunque hasta ahora todo ha sido manejado como especulaciones o información extraoficial, el tema ha tomado relevancia debido a que los medios internacionales señalan que las fuentes que revelaron esta posibilidad son las mismas que acertaron al informar sobre la secuela de Aladdin y el estreno de una serie de She-Hulk en la plataforma streaming de la compañía.

Junto a los reportes de esta nueva posibilidad de ver a Ryan Reynolds como Tarzán, se recuerda que esta no es la primera ocasión en la que se le considera para dar vida al hombre de la jungla, ya que el año pasado también se le relacionó al personaje.

Aunque muchos de los fans de Reynolds están muy emocionados por poder verlo como todo un hombre salvaje, lo cierto es que hasta ahora nada está definido, ya que Disney sigue en la búsqueda de su protagonista ideal.

Asimismo, se ha señalado que Ryan Reynolds, de 43 años, tiene el camino un poco complicado, ya que también se ha mencionado el nombre de Chris Pratt como parte de la lista de candidatos para estelarizar el nuevo filme de Tarzán.

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