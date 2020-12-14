Datos curiosos que no conocías de la famosa película de ‘Santa Cláusula’ con Tim Allen como protagonista.

Ya nos encontramos en la temporada navideña en donde cada año la pantalla chica se llena de películas decembrinas. Los clásicos navideños comienzan a surgir en una cantidad sorprendente de cintas; sin embargo, hay pocas que logran marcar una época y ser tendencia cada año.

Te puede interesar:

Anuncian nueva película de ‘Buzz Lightyear’ con Chris Evans como protagonista y las redes sociales enloquecen.

Uno de las más importantes es Santa Cláusula, que se ha convertido en toda una costumbre familiar durante este periodo de unión y de amor, que llena de ilusión a millones de pequeños.

Hay que recordar que esta película salió en el año de 1994 y es protagonizada por el actor Tim Allen, donde cuenta la historia de un hombre que tiene un pequeño accidente y por error mata al verdadero Santa Claus, por lo que ahora él deberá tomar su lugar para repartir los regalos de navidad para los millones de pequeños en el mundo.

Aunque esta película es todo un clásico navideño, aquí te presentamos algunos datos curiosos que debes de saber:

1-. Es cierto que la empresa gigante de la animación en Estados Unidos es muy estricta cuando se trata de su personal, pues en repetidas ocasiones se ha mencionado que para los directivos es importante contar con personas que no tengan ningún antecedente penal; sin embargo, para esta cinta navideña le dieron el papel protagónico a Tim Allen, quien en sus archivos tenía antecedentes desde 1978 por tráfico de drogas.

2-. El camionero al que le piden indicaciones los personajes de Allen y su hijo en una de las escenas, es el actor Jimmy Labriola, quien interpretaba a Benny en el show televisivo de Allen, Mejorando la Casa, por lo que tomó más fama de la que tenía.

3-. Un dato que seguramente muy pocos seguidores pudieron percatar es que mientras están volando en el trineo de Santa Claus, se puede observar una luna con forma de Mickey Mouse en el fondo.

4-. En la idea original, los productores tenían en mente al actor Chevy Chase, pero debido a su complicada agenda no se pudo concretar un contrato para ser el protagonista de la película.

5-. Por último, en la versión de VHS de la película, Tim Allen le dice sarcásticamente a su esposa que marque al 1-800-spank-me (nalguéame), debido a esto, los siguientes lanzamientos en VHS y DVD tuvieron que editar esa parte, ya que una madre de familia se quejó porque el número en verdad existía, razón por la que su hijo, posterior a ver esta escena marcó a la hot line y le cobraron 400 dólares por la llamada.

También te puede interesar:

Preparan quinta película de ‘Indiana Jones’ con el actor estadounidense Harrison Ford como protagonista.

