Dave Franco interpretará a Vanilla Ice en ‘To the Extreme': un biopic sobre el camino al éxito del rapero.

Vanilla Ice fue uno de los raperos más famosos y polémicos de los años noventa, por lo que su vida llegará a la pantalla grande en un biopic llamado To The Extreme.

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Todavía no se tienen muchos detalles de la producción, pero la película ya tiene a su protagonista. Dave Franco será el encargado de darle vida al rapero.

Así lo ha confirmado el medio Insider, que apunta a que la película será un seguimiento del camino al triunfo de Vanilla, mismo que llegó de forma inesperada gracias a la canción Ice Ice Baby.

Hemos estado en desarrollo durante un tiempo, pero nos estamos acercando cada vez más a la preproducción

Desde 2019, Production Weekly reveló que ya habían empezado con los trabajos de producción; además, se hizo el anuncio del casting.

Desde que abandonó la escuela secundaria para vender coches en Dallas, hasta lanzar su primer single de hip-hop y encabezar las listas de Billboard con ‘Ice Ice Baby’, el joven Vanilla Ice lidia con el estrellato, los intentos de extorsión y las ventas mientras hace historia musical

Además de contar con Dave Franco como protagonista, To The Extreme tendrá en su reparto a Chris Goodwin y Phillip Van como guionistas.

Rob Van Winkle, mejor conocido como Vanilla Ice, saltó a la fama con el sencillo Ice Ice Baby de su álbum To The Extreme, con el que lideró las listas de popularidad de Billboard 200 durante 16 semanas, pues vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo.

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Luego de ese tema, su fama terminó y lo llevó a ser considerado un artista de un solo éxito. Desde ese momento, el rapero ha estado en reality shows y en algunas presentaciones para sus fans.