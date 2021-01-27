La película ‘Deadpool 3’ tendría alguna de las gemas del infinito secretas de Marvel Comics.

Deadpool 3 podría ser la cinta en la que Marvel Studios presente una de las seis gemas del infinito, pues el universo cinematográfico de Marvel no reveló todas.

La saga del infinito concluyó oficialmente con Vengadores: Endgame, por lo tanto, podría ser que el estudio haya terminado con las gemas del infinito de momento, pero podrían regresar en el futuro de alguna forma y la posibilidad estaría en esta nueva cinta.

El hecho de que Thanos esté muerto, no significa que las historias de las piedras preciosas no puedan continuar en alguna otra cinta.

Si bien, las seis gemas del infinito que aparecieron en las primeras tres fases del UCM (Espacio, Realidad, Tiempo, Poder, Mente y alma) fueron determinantes para Thanos en su conquista del universo, no son las únicas.

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En los cómics y otros medios han aparecido cinco gemas más, la del Ego es quizás la más famosa porque está ligada las seis originales. Pero también hay gemas para Muerte, Construir y Ritmo.

Deadpool cambiaría su propia historia

La quinta gema del infinito es Continuidad y apareció por primera vez en Deadpool Vol. 3 Nº 27. Es una joya extraña que solo funciona con Deadpool, ya que es el héroe de Marvel que rompe la cuarta pared.

En la mencionada historia, Deadpool roba la gema de Thanos para recordar el tiempo que pasó con su viejo amor, Siryn, pero después la utiliza para cambiar la historia del universo Marvel, por lo que va y viene de los cómics, modificándolos.

Luego de cambiar su pasado, le da la gema a los editores de Marvel. Ahora que está sucediendo Deadpool 3, es la oportunidad perfecta para romper la cuarta pared y así establecer su continuidad con el UCM.

La historia de Deadpool con la gema de la continuidad, le da al usuario el poder de hablar con los guionistas y editores de cómics, así como de cambiar las historias a voluntad.

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El superhéroe Deadpool podría usar la gema para escribirse en la línea de tiempo del UCM. Este hecho sería aceptado fácilmente por los fans.