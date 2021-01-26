Conoce la razón por la que los verdaderos fans de ‘The Good Doctor’ no quieren a la pareja de ‘Shaun’.

Los seguidores de la serie The Good Doctor se encuentran muy emocionados por el estreno de la nueva temporada, pues tras una larga espera, se estrenaron capítulos de las aventuras del Dr. Shaun Murphy.

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Hay que recordar que la temporada 4 de The Good Doctor se detuvo en el mes de marzo a causa de la pandemia del coronavirus; sin embargo, hace poco se reveló que el equipo de producción retomó las grabaciones para darle a su público la temporada más esperada por todos los fanáticos.

Debido a la pausa se creó una controversia en torno al drama entre Shaun y Lea, tanto así, que los seguidores han salido a criticar la relación amorosa entre ambos personajes.

Hay que mencionar que en la temporada pasada se vio morir al Dr. Neil Melendez debido a las heridas graves sufridas durante el terremoto; además, al final también notaron que Lea se estaba interesando en Shaun.

Y es que al término de la temporada 3, ambos se declaran sus sentimientos y terminan besándose. Esta situación, dejó a los seguidores de la serie intrigados pensando si realmente la relación se haría posible en la sigueinte temporada.

Los fanáticos opinaron y manifestaron creer que Lea está con Shaun porque se siente mal por él, mientras que por otra parte están con sentimientos encontrados por la relación, argumentando que están juntos por razones equivocadas.

Ahora solo queda esperar para saber sobre esta nueva relación, si es posible que se dé o quedarán con amigos.

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Recordemos que hace pocos meses se estrenó la cuarta temporada de la aclamada serie de televisión, y fue aquí en donde te mostramos el primer tráiler de Shaun trabajando en plena pandemia.

