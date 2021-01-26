Los fanáticos de Grey’s Anatomy no están nada contentos con las acciones de la polémica ‘Teddy Altman’.

Grey's Anatomy se convirtió en una de las series más queridas por parte de los fanáticos, pues personajes como ‘Meredith Grey’, ‘Derek Shepherd’, ‘Cristina Yang’ y muchos otros se metieron en el corazón de millones de personas de un momento a otro.

Sin embargo, también existen otros personajes que no son bien vistos por los fanáticos. A pesar de que desbordan carisma, dulzura y belleza en la pantalla, algunos doctores y doctoras del ‘Seattle Grace Hospital’ nos son muy queridos por los televidentes.

Tal es el caso de ‘Teddy Altman’, interpretada por la actriz estadounidense Kim Raver. Y es que, está hermosa médico ha causado grandes alborotos dentro y fuera del hospital más famoso de la pantalla chica.

Te puede interesar: Eiza González y Demian Bichir ponen el nombre de México en alto con su aparición en el filme ‘Godzilla vs. Kong’.

Estas son las razones por las que millones de fanáticos con empatizan con ‘Teddy Altman’

Sus extraños comportamientos y temperamento

‘Teddy’ se convirtió en una mujer recurrente en el programa, pues se dejó ver en las temporadas 6, 8, 14, 15. A lo largo de decenas de capítulos, muchos fans notaron sus radicales cambios de humor.

Fue tras el fallecimiento de su esposo, cuando la doctora se comportó de forma muy agresiva con el personal médico. ‘Owen Hunt’ también tuvo que aguantar las actitudes de su compañera, quien sobrepasó la línea metiéndose en aspectos profesionales.



Sus chantajes con miembros del personal médico

La historia sentimental de ‘Teddy’ y ‘Owen’ se convirtió en un secreto a voces; sin embargo, todo cambió con la presencia de ‘Cristina Yang’.

Y es que ‘Owen’ prefirió a la doctora ‘Yang’ sobre la bellísima ‘Teddy’, quien siempre fue una de las mujeres más hermosas del hospital.

La también conocida como 'Desert Barbie' amenazó a ‘Cristina’ con marcharse del hospital sino obtenía de regreso al solicitado doctor ‘Owen Hunt’.



La infidelidad que marcó un antes y después en Grey's Anatomy

El día de la boda entre ‘Teddy’ y ‘Owen’ por fin llegó, momento que fue muy esperado por la polémica doctora y algunos miembros del hospital.

Sin embargo, la fiesta se convirtió en una verdadera tragedia, cuando la controversial médico se acostó con ‘Tom Koracick’ en el día de su evento nupcial.

‘Owen Hunt’ quedó con el corazón destrozado, pues vivió uno de los momentos más humillantes en Grey’s Anatomy’.

Esta fue una de las escenas más dolorosas en la serie, razón por la que muchos admiradores se quedaron con un trago amargo respecto a la doctora ‘Teddy Altman’.

También te puede interesar: Marvel ya piensa en el regreso de ‘Thanos’ en la película ‘Los Eternos’ que habla de su pasado.