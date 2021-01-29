Esta es la sorprendente teoría de los cinéfilos que involucra a las películas ‘Soul’ e ‘Intensamente’.

‘Soul’ se convirtió en una de las películas animadas más trascendentales de 2020, pues nos llevó al límite con la historia de un profesor de música que sufrió un accidente antes de cumplir su más grande sueño.

‘Joe Gardner’ cayó por una alcantarilla antes de convertirse en un gran cantante de jazz, por lo que se conviertió en un alma a punto de partir al ‘Gran Más Allá’.

Es en la tierra de las almas, donde el músico conoce a un divertido personaje que responde al nombre de ‘22’. Se trata de un pequeño ser azul que no tiene un propósito para viajar al planeta Tierra y tampoco tiene motivación para meterse en el cuerpo de alguien más.

‘Joe’ y ‘22’ forman una hermosa amistad y juntos viven múltiples aventuras para regresar al globo azul en busca de sus sueños.

Debemos recordar que ‘22’ se convirtió en uno de los personajes más queridos por parte de los espectadores, quienes quedaron enternecidos con su divertida personalidad y travesuras por el mundo de las almas.

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Esta es la sorprendente teoría que podría unir a ‘Soul’ con ‘Intensamente’

Recordemos que, en el 2015, Pixar nos sorprendió con una película animada capaz de llevar nuestros sentimientos al siguiente nivel.

Nos referimos a ‘Intensamente’, cinta dirigida por Pete Docter que se convirtió en una verdadera sensación entre chicos y grandes.

Y es que, el filme animado nos regaló la historia de Riley Anderson, una niña que comenzó a explorar alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza durante su mudanza a San Francisco.

Sin embargo, los rumores apuntaron a que ‘22’, de ‘Soul’, salió del mundo de las almas para meterse en el cuerpo de Riley.

Recordemos que, ‘22’ logró concretar su viaje al planeta tierra, pero nunca nos enteramos en qué cuerpo se metió.

Cinéfilos corrieron el rumor de que el divertido personaje azul llegó al cuerpo de la mencionada niña para ayudarla a encontrar el sentido de la vida tras mudarse a San Francisco.

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