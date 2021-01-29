Michael B. Jordan aceptaría volver a actuar en secuela de ‘Black Panther’ si se lo propusieran.

Michael B. Jordan, quien interpretó a Erik Killmonger en el éxito cinematográfico de Ryan Coogler, destacó la importancia de contar con una secuela de 'Black Panther', aunque reconoce que tras la muerte de Chadwick Boseman sería algo complicado.

A pesar del trágico fallecimiento del actor que diera vida a 'Black Panther' y que ocurriera el año pasado, todavía se espera que 'Black Panther 2' siga adelante y Michael B. Jordan estaría feliz de volver a interpretar su personaje que tantas satisfacciones le ha dado.

Michael B. Jordan quiere volver a su papel

Jordan considera a su papel como algo "muy cercano y querido" para su corazón por razones que él considera obvias. Así que no dudaría ni un instante en volver a interpretarlo con la misma entrega de siempre.

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Respecto a la pérdida de su compañero de reparto y amigo, el actor ha reconocido que sido "realmente duro" aceptar su inesperada muerte y las consecuencias en la franquicia son realmente fuertes.

Pese a lo anterior, el actor tiene la esperanza de que la familia creada por 'Black Panther' regrese a Wakanda en la gran pantalla.

Hasta el momento no se ha confirmado que 'Black Panther 2' pudiera rodarse en un futuro cercano, pero Jordan tiene bastante presente otra aparición como Erik Killmonger y si se lo proponen, lo aceptaría de inmediato.

'Black Panther 2' parecería casi imposible

Sin embargo, la realización de la cinta de mira difícil, puesn a principios de este mes, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que el papel de 'Black Panther' no se volverá a interpretar ni se volverá a imaginar en ninguna película futura.

No vamos a tener un Chadwick en CGI y no vamos a seleccioinar a un nuevo T’Challa.

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