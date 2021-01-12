Conoce estos datos curiosos de Deadpool que muy probablemente no sabías y te sorprenderán.

El éxito que ha tenido Deadpool en sus dos entregas que hasta ahora conocemos ha sido arrolladora debido a que presenta a un superhéroe muy poco convencional y con un estilo muy particular que lo ha hecho ganarse un lugar entre los corazones de los amantes del cine.

Simpático, impredecible e incluso sexy, Deadpool es ya uno de los personajes de la cinematografía de aventura más recordados, por lo que seguramente te encantará conocer estos datos curiosos sobre él.

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Su relación con Deathstroke

Aseguran que cuando el escritor Fabian Nicieza y el artista Rob Liefeld crearon a Deadpool notaron que es muy similar a Deathstroke, otro personaje de DC, por lo que decidieron que el nombre del sexy superhéroe fuera Wade Wilson, para que así mantuviera una relación con Deathstroke, quien lleva por nombre Slade Wilson.



Comenzó como villano

Tuvo una primera aparición en febrero de 1991 en The New Mutants #98, cinta con la que fue introducido al Universo Marvel como un villano; sin embargo, su peculiar estilo permitió que evolucionara tanto hasta ser el peculiar personaje que se conoce ahora.



Él mimo eligió su nombre

El nombre de este personaje surgió luego de que Wade Wilson fue torturado y encerrado con otros sujetos de estudio, quienes tenían un "fondo de la muerte", Dead Pool.

En el experimento, la regla era que quien sobreviviera se llevaría el premio y Wade resultó ganador.



¿Por qué le llaman El Mercenario Bocazas?

Deadpool recibió este apodo debido a su incesante parloteo y actitud burlona.



Antes de su primera película ya había estado en cine

En 2009, Deadpool apareció en X-Men Origins: Wolverine; sin embargo, en ese entonces no se le hizo honor al personaje.

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