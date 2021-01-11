La nueva película de Pixar, ‘Soul’ habría hecho un tributo a la popular serie de televisión ‘Grey’s Anatomy’.

Después del exitoso estreno de la película de Disney, Soul, que se ha convertido en uno de los filmes más populares del presente 2021, han salido datos que sin duda han sorprendido a propios y extraños.

La cinta narra la historia del alma de un músico que tras un accidente se queda en coma; sin embargo, detrás de esta trama hay muchas sorpresas.

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Uno de ellas surge en la escena donde 22 le muestra a Joe la pared de todos los mentores que ha tenido a lo largo de su existencia. Aquí se puede observar varios nombres reconocibles para público, incluyendo a un personaje de Grey’s Anatomy, de acuerdo a varios seguidores de la plataforma TikTok.

Según los internautas, mientras va mostrando a los mentores como Copérnico, Leonardo da Vinci, Marvin Gaye, Stephen Hawking, Nelson Mandela y Abraham Lincoln, entre otros, aparece también George O’malley, uno de los personajes más populares de la serie de médicos que falleció en la temporada 5.

Es importante mencionar que esta exitosa serie pertenece a ABC, que a su vez es parte de Disney, por lo que sería normal que en las entregas de esta compañía se mencionen ciertos personajes, tal y como sucedió con Soul que recordó a un personaje de Grey's Anatomy.

Son varios usuarios los que afirman que en la película se menciona Grace O’malley, una legendaria mujer pirata, pero más allá de esto, las etiquetas con los nombres que aparecen en la escena también rinden homenaje a las figuras claves de Pixar que han fallecido.

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Entre ellos, se encuentran Mike Oznowicz, titiritero y padre de Frank Oz, también el nombre de inspiración de Mike Wazowski; Joe Grant, una leyenda de Disney incluida Monsters, Inc.; y Joe Ranft, a quien se le ocurrió la historia de clásicos como Toy Story.

