Productor de Deadpool 3, Kevin Feige, confirmó que la cinta será parte del MCU y tendrá clarificación R.

El productor de cine, Kevin Feige, ofreció una entrevista en la que dio algunos detalles interesantes respecto a la conta Deadpool 3, misma que, ahora confirmó, será parte del universo cohesionado de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel, MCU, integrándose sin perder su estilo.

Además, corroboró que la tercera entrega de la famosa saga seguirá teniendo al actor Ryan Reynolds como protagonista, tal y como ocurrió en las dos anteriores.

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Entre otras cosas, Feige, quien es el líder en los Marvel Studios, adelantó que la cinta estará supervisada por Reynolds y afirmó que el proyecto además de seguir en pie está muy próximo a arrancarse, por lo que podríamos tener nuevas noticas al respecto en breve.

Asimismo, sorprendió con la clasificación que tendrá Deadpool 3.

“Será categoría R y en este momento ya estamos trabajando en un guion y Ryan está supervisando un guion ahora”, explicó en una entrevista con el portal Collider.

En ese mismo sentido confirmó que tanto él como Reynolds están cuidando los detalles para que el debut de Deadpool 3 en el MCU sea la correcta y se pueda garantizar la naturaleza del personaje, hecho que se podrá garantizar desde la clasificación que se le piensa asignar, ya que tiene presente que el mercenario “es un tipo de personaje muy diferente en el MCU”.

Sobre el tema del inicio de grabaciones para Deadpool 3, Kevin Feige detalló que muy probablemente no inicie este año debido a los múltiples compromisos laborales que tiene su protagonista, Ryan Reynolds.

“No será filmada este año, Ryan es un actor muy ocupado y exitoso. Tenemos un número de cosas que ya hemos anunciado y que tenemos hacer, pero estamos entusiasmados de comenzar con Deadpool 3″, agregó el famoso cineasta.

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