Demián Bichir y George Clooney trabajan juntos en la película ‘Cielo de medianoche’ que se estrenará en diciembre.

Demián Bichir estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en donde habló un poco de su trayectoria.

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Son 25 años de picar piedra. Si la hubiera picado literalmente ya tendría una mina de piedritas

En tanto, Alejandra Paulín, directora ejecutiva del festival, presentó la película Cielo de medianoche, dirigida por George Clooney, y que cuenta con la participación del actor mexicano.

En la historia, Demián Bichir interpreta a Sánchez, quien es parte de un grupo de astronautas que no pueden regresar a la Tierra por una misteriosa catástrofe global. En el filme comparte créditos con Felicity Jones, David Oyelowo, Sophie Rundle, Kyle Chandler y el propio George Clooney.

Por medio de una entrevista, el mexicano mencionó que el cine es una de sus mayores pasiones, por lo que en cada producción se entrega al máximo.

No hay tal cosa como actuar para el teatro o para el cine. Simplemente actuamos desde una verdad, desde un punto de vista verdadero

La primera cinta en la que apareció fue Fantoche, situación a la que llegó por un simple accidente.

El guionista era amigo de su padre, quien lo invitó a las filmaciones porque en la cinta se requerían muchos niños como extras.

Me sentía como si hubiera ganado la lotería

Más tarde apareció en Rojo amanecer, emblemática cinta sobre el 68 en México. Demián llegó a la película acompañado de su hermano.

Demián Bichir está próximo a presentar su ópera prima como director, de la cual comentó.

Sabía que iba a ser fácil. Después de hacerlo durante tantos años, si se pone atención, se aprende

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El actor dijo que buena parte de su aprendizaje vino de observar a directores que también trabajan o empezaron como actores, como Clooney y Tarantino.