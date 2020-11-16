Sylvester Stallone se une al elenco de la segunda entrega de la película de supervillanos ‘The Suicide Squad 2'.

Todo indica que el gran equipo que conformó junto a su compañero James Gunn en Guardians of the Galaxy vol. 2 y Stakar Ogord, planea regresar, pero ahora con un gran proyecto de Marvel.

De acuerdo con la información que reveló el propio actor en redes sociales, Sylvester Stallone participará en The Suicide Squad.

Te puede interesar:

Surgen rumores sobre que Johnny Depp podría ser parte de la película Beetlejuice 2 de Tim Burton.

La estrella de 74 años se suma al elenco que hasta el momento se encuentra conformado por Margot Robbie quien interpretará a Harley Quinn, Idris Elba como Bloodsport, Joel Kinnaman como Rick Flag, John Cena como Peacemaker, Viola Davis como Amanda Waller, Jai Courtney quien interpretará a Captain Boomerang, Michael Rooker como Savant, entre otros grandes actores que van a trabajar en la cinta.

De manera un tanto sorpresiva, Sylvester Stallone no es el único actor de Marvel que trajo James Gunn, pues también se suman al elenco Michael Rooker, David Dastmalchian, Steve Agee, Nathan Fillion, Sean Gunn y Taika Waititi.

Todavía no se sabe qué papel va a tener en la cinta, pero se ha conformado que su participación será muy corta.

Buenos días a todos, es sábado y estoy de camino a trabajar un poco con un gran director, James Gunn, en ‘Suicide Squad 2’

También te puede interesar:

Dwayne Johnson se prepara para producir el remake de la cinta que lo catapultó a la fama, ‘El Rey Escorpión’.

Fueron estas palabras las que mencionó el actor y las mismas que causaron alboroto en las redes sociales, tratando de saber quién sería su personaje. Y, aunque Sylvester no puede decir mucho, se pronunció muy orgulloso de su participación.

