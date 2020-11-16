VIDEO: Lanzan tráiler del capítulo que marca el regreso de ‘El Príncipe del Rap’, tras 30 años de ausencia.

La popular serie El Príncipe del Rap volverá después de 30 años de ausencia con un capítulo especial que reúne a varios de los actores que les dieron vida a sus protagonistas y que servirá como preámbulo para un reboot del exitoso programa, que llevará por nombre Bel Air.

Al respecto, se informó que este capítulo se estrenará el próximo 19 de noviembre para satisfacción de sus fans, quienes por varios años esperaron ver de nuevo a sus personajes favoritos.

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El actor Will Smith, quien logró gran éxito con El Príncipe del Rap y en esta ocasión también será productor ejecutivo de la serie, anunció que todo está listo para este gran regreso, del que presentó su tráiler en su perfil de Instagram.

30 años después, ¡volveremos a reunir a la familia Banks! Únanse a Will, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro y DJ Jazzy Jeff para una noche divertida y sincera llena de música y baile en honor al programa que duró seis temporadas y 148 episodios

El capítulo especial

En tanto, los seguidores de la serie que se ganó el cariño de millones de personas en todo el mundo, están más que felices por el lanzamiento de este capítulo especial en el que se aparecerán varios de los actores originales que le dieron vida a la serie y se ganaron sus corazones.

En este programa producido por Westbrook Media de Will Smith y Jada Pinkett Smith, se analizará el impacto cultural que tuvo la serie desde su debut hace 30 años.

Destaca que en el tráiler se puede ver la participación de Janet Hubert, quien dio vida a la popular tía Vivian en las tres primeras temporadas antes de fuera sustituida por razones que hasta ahora no se han aclarado.

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