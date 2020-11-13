Dwayne Johnson se prepara para producir el remake de la cinta que lo catapultó a la fama, ‘El Rey Escorpión’.

En el año 2002, ‘El Rey Escorpión’ generó grandes críticas entre los amantes de la aventura y la ciencia ficción. La película, dirigida por Chuck Russell, dio la oportunidad a múltiples actores de hacer su debut en la pantalla grande.

Dwayne Johnson fue uno de los intérpretes que se dio a conocer tras su grandiosa actuación en dicho filme, dejando claro que se convertiría en una de las estrellas más sobresalientes de Hollywood.

Sin embargo, ya se dieron a conocer nuevas noticias para todos los amantes de esta cinta, pues ‘Universal Pictures’ y ‘Seven Bucks Productions’ anunciaron el remake de ‘El Rey Escorpión’, como regalo a todos los admiradores.

Te puede interesar:

James Gunn habla sobre los nuevos detalles de la tercera entrega de ‘Guardianes de la Galaxia’.

Aunque no se sabe quien podría dirigir la cinta, el portal ‘Deadline’ reveló que Jonathan Herman, quien escribió 'Straitgh Outta Compton', sería el guionista de la nueva entrega.

El mismo portal de entretenimiento trascendió que Dwayne Johnson no sería el protagonista; sin embargo, apoyaría en la producción con su agencia ‘Seven Bucks Productions’.

El actor estadounidense, también conocido como ‘La Roca', ya dio sus primeras declaraciones sobre el remake de la película que lo catapultó a la fama mundial:

‘El Rey Escorpión’ fue mi primer papel en la pantalla grande. Me siento honrado y emocionado de re imaginar y entregar esta genialidad mitológica a toda una nueva generación

Dwayne reveló que el filme mitológico fue de gran importancia en su carrera artística y lo dio a conocer entre los amantes del séptimo arte:

No habría tenido la carrera que tengo, sino hubiera sido por ‘El Rey Escorpión’. Estoy encantado de que en ‘Seven Bucks Productions’ podamos ayudar a crear esas mismas oportunidades para otros actores que trabajan duro. Creo que Jonathan Herman trabajará fuerte para entregar un guión fantástico para nuestra audiencia global

También te puede interesar:

Revelan que ‘Black Panther 2’ podría tener dos icónicos villanos que se enfrentarán en una épica batalla.