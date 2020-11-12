James Gunn habla sobre los nuevos detalles de la tercera entrega de ‘Guardianes de la Galaxia’.

En los últimos años, James Gunn se ha dedicado por completo a la producción de The Suicide Squad , película del DCEU que promete ser un enorme éxito para la franquicia cinematográfica; también, se ha involucrado en Peacemaker, una serie para una plataforma de streaming.

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Sin embargo, esta situación deja cuestionamientos en el aire para los fanáticos de Marvel Studios, quienes se preguntan por el estado de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, una cinta muy esperada por el público, por ello y por medio de las redes sociales, James Gunn decidió contestarle a sus seguidores.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se ha convertido en una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel; sin embargo, el proyecto se ha enfrentado a algunos obstáculos que han dificultado el comienzo de su producción.

Fue en el año 2018 cuando James Gunn cerró su ciclo con una empresa de animación y posteriormente fue contratado por la compañía de Warner para estar al frente de The Suicide Squad. Con tanta actividad de James Gunn en Warner, los fans están preocupados de que no se dé el tiempo suficiente para el Vol. 3 de esta cinta.

¿Has empezado ya con Guardianes de la Galaxia 3? ¿Hay algún tipo de planificación en marcha o es todo sobre Peacemaker por ahora?

El guión está escrito y la mayoría de los jefes de producción han sido contratados

¿Hubo algún ajuste en el guión de Vol. 3?

Script is written and most of the production heads have been hired. https://t.co/57nRIgchN4 — James Gunn (@JamesGunn) November 10, 2020

Fueron algunos de los cuestionamientos que varios de sus fanáticos le hicieron por medio de las redes sociales.

El rodaje de The Suicide Squad terminó hace algunos meses; sin embargo, recientemente se filtraron algunas imágenes en donde podemos observar diferentes acercamientos a diferentes personajes.

Además de Margot Robbie como Harley Quinn, en el elenco de The Suicide Squad también encontraremos a John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosio, Taika Waititi, Alicia Braga, Viola Davis, Idris Elba, entre muchos otros.

Es cierto que James Gunn y Warner Bros. lo han arriesgado todo y no han reparado en contratar a un gran número de estrellas para asegurar el éxito en salas de cine.

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Por otro lado, todavía no hay fecha de estreno para Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero se espera que el lanzamiento no se retrase hasta el 2022.

