Así luce Dwayne Johnson ‘The Rock’ como Black Adam, el enemigo de Shazam, en la nueva película de DC.

Hace unos años, causó mucha sorpresa la noticia de que Dwayne Johnson ‘The Rock’ se transformaría en Black Adam dentro de la nueva película del Universo DC, en la que dará vida a un supervillano que luchará por la justicia despiadadamente.

Ahora, esto ya es prácticamente toda una realidad y quedó confirmado con el reciente vistazo que se dio del arte conceptual de la cinta que marca la llegada de ‘La Roca’ al Universo de DC y se planea que sea estrenada en diciembre de 2021.

De acuerdo con los medios especializados en cine, el arte conceptual de Black Adam resultó muy prometedor y da cuenta de lo mucho que se busca construir un antihéroe de gran fuerza, casi al nivel de Superman.

Las novedades de Black Adam, el mortal enemigo de Shazam que tendrá su propia cinta homónima, se dieron a conocer en el marco del DC FanDome.

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Ahí mismo, durante el panel de la DC FanDome, Dwayne Johnson explicó que Black Adam es solo el inicio de algo más grande.

También se supo que otros héroes harán su debut en el Universo de DC, entre ellos, Hombre Halcón, Doctor Destino, Cyclone y Atom Smasher, los cuales ya están prácticamente confirmados.

Por el momento, no existen muchos más detalles al respecto de Black Adam y lo que trae detrás; sin embargo, ya se difundió un primer avance de esta historia en el canal de YouTube de DC.

Dwayne Johnson interpretará al antihéroe de DC Comics en esta película dirigida por Jaume Collet-Serra. El panel DC FanDome presentó el arte conceptual de lo que los fanáticos pueden esperar del spin-off de Shazam, incluido el disfraz de Black Adam.

"Este filme está programado para estrenarse el 22 de diciembre de 2021”, se lee en la descripción de la grabación en la red social.

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