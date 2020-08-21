Scooby Doo está de regreso y llega a los cines de México con su primera película animada llena de acción.

Los personajes de la popular serie de televisión Scooby Doo están de regreso en la pantalla grande, ahora a través de la cinta animada dirigida por Tony Cervone.

En esta película, que ya está en cartelera en México, se contará el origen del grupo de jóvenes detectives conformado por Shaggy, Fred, Daphne y Velma.

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Dentro de la historia, la pandilla se enfrentará a uno de los más grandes misterios que han tenido que resolver, al mismo tiempo que deberán correr para detener el apocalipsis que se aproxima.

Asimismo, el grupo descubrirá que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico, mucho más grande de lo que nadie imaginó.

Sobre la cinta, su propio director destacó que los personajes cuentan con su misma esencia de siempre, pero con detalles de la actualidad.

Tuvimos mucho cuidado con cada personaje porque buscamos que tuvieran la misma esencia de siempre, que las personas no sientan que es una película diferente, pero al mismo tiempo agregamos detalles de actualidad como la tecnología que usan para resolver el caso

Además, destacó que la película de Scooby Doo cuenta con nuevos personajes que logran una grandiosa aventura, misma que fue preparada durante cinco años.

Agregamos personajes y elementos nuevos que le ponen mucha acción a la trama. Nos atrevimos a contar el origen de esta pandilla, entonces creo que todos esos factores hacen que esta película sea grandiosa… Creo que es una de las películas más increíbles que este personaje ha tenido, invertimos mucha creatividad y me siento muy afortunado del resultado

Las voces en inglés

Otros de los aspectos relevantes de la película de Scooby Doo es la lista de estrellas que le prestaron su voz en inglés a los personajes, entre ellas, Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Isaacs, Gina Rodríguez, Zac Efron, Amanda Seyfried, Kiersey Clemons y Frank Welker.

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