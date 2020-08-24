Conoce la razón por la que los padres de ‘Milhouse’, de ‘Los Simpson’, tienen un enorme parecido.

Una de las series animadas más populares de la historia, sin duda, es Los Simpson, emisión que a lo largo de más de 30 años se ha ganado un lugar en la historia de la cultura mundial.

Con sus disparatadas historias y estilo humorístico, mismo que representa también una crítica social, la serie creada por Matt Groening ha logrado conquistar el corazón de todos.

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Uno de los personajes más importantes es Milhouse, el mejor amigo de Bart y eterno enamorado de Lisa; un típico niño nerd de la escuela primaria, caracterizado por su personalidad ingenua, torpeza y debilidad; sin embargo, existía un gran misterio que rodeaba a su origen familiar, enigma que fue revelado hace poco.

Anteriormente, varios seguidores hicieron notar el gran parecido físico que mantienen Kirk y Luann, padres de Milhouse. Pelo azul, nariz grande y anteojos son el sello característico de la familia Van Houten, dejando en el aire varias teorías, una de esas es que podrían ser hermanos o incluso ser la misma persona.

Por eso, en el capítulo 'El buen piloto' de la temporada 26, emitido en Estados Unidos en 2015, se puede apreciar a Bart intentando conquistar a la prima holandesa de Milhouse, una niña llamada Annika; incluso, se ve al hijo mayor de Homero y Marge fumando para tratar de impresionar a la chica, pero no logra tener éxito en su conquista, razón por la que resignado le dice a su mejor amigo que mejor se alejará de cualquier vínculo amoroso con los Van Houten.

Aunque se dice que el secreto que se había mantenido oculto a lo largo de 26 temporadas fue revelado: ‘Casarse entre primos resultó para mis padres’, dijo, para acto seguido sacar una lengua que recuerda a la de una serpiente, aludiendo a una malformación genética.

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Con este hecho, se sabe que los padres de Milhouse, además de esposos, son primos. A lo largo de los años la serie se ha caracterizado por bromear con temas polémicos de la sociedad como la contaminación radioactiva, los concursos de belleza infantil, el maltrato animal, la opresión a la clase trabajadora, los estereotipos raciales y el consumismo, entre otros.

Los personajes han dado mucho de qué hablar desde su primera aparición en la pantalla, a finales de la década de los años ochenta, como parte del segmento cómico en el programa de variedades nocturnas de Tracey Ullman.

Ya sea por las problemáticas de la vida real, las referencias a productos culturales, los invitados especiales, las tan atinadas predicciones que siguen sorprendiendo a través del tiempo, Los Simpson no dejan de sorprender a todo su público.