El actor Eddie Murphy regresaría a la pantalla grande para interpretar su papel en ‘El Profesor Chiflado’.

Eddie Murphy podría regresar a la pantalla grande con la nueva entrega de 'El Profesor Chiflado', misma que prepara la productora Project X Entretainment.

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Según información del sitio Deadline, el actor de 59 años ya habría firmado con la compañía para repetir la exitosa cinta de 1996.

Hay que recordar que esta película marcó un parteaguas, pues el trabajo y preparación que conlleva el personaje no es nada sencillo; incluso, se dice que el actor ya se está preparando físicamente con unos kilitos de más.

Esta sería la cuarta entrega de dicha cinta, la cual se estrenó por primera vez en el año 1963 con Jerry Lewis, escritor, director y también protagonista.

En tanto, sería la tercera vez que Eddie Murphy se quede al frente de la historia de Sherman Klump, un profesor de ciencias muy amable, pero socialmente torpe que crea una poción de amor para convertirse en Buddy Love.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles de la película; sin embargo, se sabe que el también comediante es toda una institución en Hollywood y verlo de nuevo interpretando a 'El Profesor Chiflado' sería sorprendente después de tantos años.