Historias de Grey’s Anatomy que nunca se completaron y terminaron en el olvido de los fanáticos.

Grey's Anatomy se convirtió en una de las series más queridas por millones de televidentes en todo el mundo. Fue en el 2005, cuando la productora estadounidense Shonda Rhimes nos regaló un exitoso programa de médicos que conmovió a los fanáticos.

Desde la primera temporada del famoso show americano, personajes como Meredith Grey, Derek Shepherd, Miranda Bailey, Izzie Stevens y Cristina Yang protagonizaron grandiosas escenas que se quedaron en la mente de toda la audiencia.

La temporada número 17 se estrenó el pasado 12 de noviembre de 2020; sin embargo, los productores dejaron en el olvido algunas escenas que jamás se resolvieron.

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Estas son las escenas de Grey's Anatomy que jamás se completaron y quedaron en el cajón del olvido

El misterioso romance de Izzie y George

Uno de los momentos que causaron sensación entre los fanáticos fue el amor fugaz de Izzie y George. Este último engañó y se divorció de Callie para entrometerse con la bellísima doctora.

Fue en la temporada tres, cuando estos personajes se emparejaron, pero nunca se les vio juntos en los siguientes episodios.

Los admiradores de la serie jamás supieron comó concluyó la historia de amor entre los famosos médicos.

La misteriosa desaparición de Sloan Riley

Sloan Riley, hija de Mark, vivió una de las apariciones más cortas en la historia del multipremiado programa. La joven visitó a su papá para hablar de su embarazo y de sus planes de dar en adopción al bebé.

Mark y Sloan también protagonizaron una contundente pelea que arrancó lágrimas entre los espectadores, pero la chica desapareció misteriosamente dejando muchas incógnitas sobre su bebé y la difícil relación con su papá.

La deuda económica que atormentó a Alex

Alex se vio involucrado en un terrible momento cuando llegaron las facturas de su pareja Izzie. Y es que, el personaje también tenía múltiples problemas económicos que lo llevaron a sumergirse en una intensa depresión.

Las deudas de Alex fueron tema de conversación por muchos capítulos, pero el problema desapareció como por arte de magia en las siguientes temporadas.

Los fans nunca se enteraron cómo fue que el personaje solventó sus gastos, pues después se le vio radiante junto a su familia y amigos.

Las creencias religiosas de April cambiaron de un momento a otro

April fue una de las mujeres más controversiales de Grey's Anatomy, pues dio de qué hablar con su fanatismo a la religión cristiana.

Las ideas de la doctora dividieron la opinión entre los televidentes, pues el personaje pretendía mantenerse virgen hasta contraer matrimonio y encontrar a la persona ideal.

Pese a sus radicales ideas, April conoció a Jackson y tuvieron un romance donde el doctor tomó su virginidad. Los productores jamás trascendieron por qué la mujer cristiana dejó de lado sus arraigadas costumbres religiosas.

La fugaz aparición de Sidney

Sidney fue uno de los personajes que brillaron muy poco durante la aclamada serie. Esta mujer llegó para confundir los sentimientos de Derek, quien posteriormente se sintió bastante atraído por la guapa médica.

Tras varias citas y algunos besos, Sidney decidió enfocarse en su carrera como médico, dejando en el olvido su relación con Derek.

Lo curioso fue que la hermosa doctora jamás volvió a aparecer por los pasillos del Seattle Grace Hospital.

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