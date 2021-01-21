Jack sí cabía en la tabla: Sorpréndete con estas curiosidades de la multipremiada película ‘Titanic’.

‘Titanic’ se convirtió en una de las películas más aclamadas por millones de personas en todo el mundo, pues ‘Jack’ y ‘Rose’ marcaron un antes y un después en las cintas de amor. Fue en 1997, cuando el director James Cameron nos regaló una magnífica historia inspirada en el trasatlántico británico.

Por si fuera poco, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Frances Fisher y Kathy Bates fueron algunos actores que también formaron parte de este multipremiado filme.

Además del icónico elenco, galardones y triste final, está película también esconde algunos datos curiosos que seguramente desconocías.

Los famosos músicos sí existieron en la vida real

Los violinistas del ‘Titanic’ se convirtieron en uno de los tríos más famosos de la cinta noventera, pues conmovieron a todos los espectadores en múltiples ocasiones.

Por si fuera poco, estos músicos sí existieron fuera de la ficción, pues hubo algunos artistas clásicos tocando por más de dos horas cuando se hundió el trasatlántico.

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La tragedia estuvo presente desde la construcción de Titanic

Los obreros Samuel Scott, John Kelly, William Clarke, James Dobbin y Robert Murphy, perdieron la vida cuando ayudaron a la construcción del transporte marítimo.

Posteriormente, los trabajadores fueron recordados con una placa en Belfast, lugar que también se volvió una sensación entre los fanáticos de la romántica película.

Kate Winslet no está contenta con el trabajo de Celine Dion

La actriz británica, quien interpretó a la legendaria ‘Rose’, confesó que odia la canción ‘My Heart Will Go On’ interpretada por la reconocida estrella Celine Dion.

En su momento, la protagonista reveló para la prensa, que nunca fue admiradora del sonido meloso y cursi que transmite el mencionado tema de amor: “Es muy entretenido para la gente sorprenderme con la canción de Celine Dion, pero lo hace más molesto aún para mí”, confesó la actriz.

El director de ‘Titanic’ fue muy meticuloso con los detalles

James Cameron, director de la famosa cinta, visitó los restos de la embarcación a través de una experiencia en buceo. El canadiense capturó los datos más perturbadores e increíbles de su viaje debajo del mar para llevarlos a la pantalla grande.

Por si fuera poco, la producción de la película costó más que el propio barco: La construcción del ‘Titanic’ valió 150 millones de dólares y la cinta valió cerca de 200 millones de dólares.

‘Jack’ podría haber sobrevivido junto al amor de su vida

El programa ‘Cazadores de Mitos’ recreó la misma puerta donde ‘Rose’ esperó hasta su rescate. Y es que, los creadores del show de entretenimiento, elaboraron la mencionada tabla y obtuvieron las medidas exactas de los actores, después comprobaron que los enamorados sí cabían juntos.

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