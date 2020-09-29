Marvel ya trabaja en su debut en producciones con dragones para sus próximas entregas en el cine.

Los dragones son criaturas místicas que han poblado las leyendas de la humanidad desde hace mucho tiempo; por ello, la compañía Marvel ha decidido compartirlos en la pantalla grande junto a los Vengadores y al resto de los héroes de la Tierra.

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Si bien se ha mencionado que habría una especie de dragón en Thor: Ragnarok, donde el Dios del trueno se enfrenta por primera vez a Surtur, nunca habíamos visto a estas criaturas en la Tierra.

Desde hace tiempo surgieron los rumores que mencionan que podremos ver al dragón Fin Fang Foom hacer su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel; sin embargo, fue hasta ahora que se tienen las pruebas de que estará en la película Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Según los nuevos informes, el decorado que están creando en Australia para la película mencionada está recreando El Valle del Dragón Durmiente, el lugar de descanso del mencionado Makluan (también conocido como Fin Fang Foom).

Presentado por primera vez en el cómic de Marvel Iron Man #261 del año 1968, este valle es un pueblo construido alrededor del dragón Fin Fang Foom en un intento de mantenerlo dormido; de esa manera, no causa destrucciones en el mundo.

Sin embargo, Marvel tuvo que frenar la producción el año pasado debido a la pandemia, aunque el rodaje ha continuado, por lo que se tiene pensado que su estreno sea en 2021.

La historia presentará a Shang-Chi, un luchador de artes marciales que deberá participar en un torneo contra los rivales más poderosos de la Tierra, lo que significa que será la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel de este estilo y orientada a un público más asiático.

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