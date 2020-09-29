Letitia Wright, quien interpreta a ‘Shuri’, sería la nueva ‘Black Panther’ en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La reciente muerte del actor Chadwick Boseman dejó una gran interrogante sobre qué sucederá con el personaje de Black Panther y las producciones que están planeadas en torno a este personaje; sin embargo, los rumores comienzan a ventilar detalles de lo que podría ocurrir.

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De acuerdo con un sitio, mismo que adelantó que Ben Affleck regresa como Batman en The Flash, Shuri (Letitia Wright) será la nueva Black Panther, una noticia que ha causado gran sorpresa entre los seguidores de la historia.

Con el comienzo de la Fase 4 del MCU viene una nueva generación tanto en héroes como en actores, la cual le abrirá la llave a Shuri para aparecer entre los nuevos Avengers.

Además, se ha mencionado que Shuri se sumará a la Capitana Marvel, Doctor Strange, Spider-Man, She-Hulk, War Machine, Falcón como el nuevo Capitán América, Shang-Chi, Yelena Belova como Viuda Negra y a Wolverine en el importante grupo de héroes.

Ver esta publicación en Instagram 🕊🕊🕊 Una publicación compartida de letitiawright (@letitiawright) el 1 Sep, 2020 a las 5:17 PDT

Black Panther 2 posiblemente sufrirá un retraso en su salida a las salas de cine, el cual está programado para el 6 de mayo de 2022. La producción adaptará los recientes acontecimientos para alimentar una historia con la gran interpretación que realizó Boseman de T'Challa.

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