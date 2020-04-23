El peor enemigo de ‘The Flash’ será presentado en la parte final de la sexta temporada de la serie.

Luego de la pausa del personaje más rápido de Arrowverse está de vuelta, aunque en esta ocasión será por muy poco tiempo, porque la sexta temporada solo contará con 19 episodios, pero no se dejará de mostrar la amenaza de esta gran entrega. Es decir, mostrarán el regreso de Reverse-Flash, el peor enemigo del superhéroe en la serie The Flash.

Te puede interesar:

‘Let There Be Carnage’ es el nombre de la secuela de Venom y que estará llegando el próximo año a los cines.

En la última temporada de Flash pasaron cosas impresionantes, 'Iris' está atrapada en una dimensión de tipo espejo, mientras una copia de ella, que es falsa, está en Central City.

En el último capítulo de la serie, 'Barry' tuvo la gran idea de crear su propia SpeedForce y se pudo apreciar el debut, breve, de 'Sue Dearbon', que es la futura esposa de 'Elongated Man', por lo que los fans están deseando verla en los próximos episodios de la serie.

Uno de los más importantes acontecimientos fue el regreso de 'Eobard Thawne' o 'Reverse- Flash' que por poco le causó problemas a 'Barry', pero los héroes lograron expulsar la esencia de 'Nash Wells'. En estos momentos, 'Thawne' está vagando y es solo cuestión de tiempo para que este villano vuelva a aparecer y lo hará en la sexta temporada.

En una entrevista, Grant Gustin, quien es el protagonista de la serie, habló sobre lo que se espera en esta sexta entrega, por lo que el actor reveló que mostrarán el regreso de 'Reverse-flash'.

También te puede interesar:

Director de Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow reveló las primeras imágenes detrás de cámara.

Además, agregó que 'Reverse-flash' tendría un cambio, aunque esta temporada acaba antes de lo esperado, existe una nueva pista que estará en el episodio 19 y será el personaje de 'Barry' quien le dará un final inesperado a la temporada.

