‘Let There Be Carnage’ es el nombre de la secuela de Venom y que estará llegando en 2021 a los cines.

La pandemia causada por el coronavirus nos ha hecho olvidar cómo era ir al cine, formarnos para pedir nuestras palomitas, refrescos y golosinas para posteriormente pasar a la sala. Una de las malas noticias que más afectó a los cinéfilos, fue el retraso de varias producciones, entre esas la Venom 2: Let There Be Carnage.

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La fecha de estreno estaba programada para el mes de octubre del 2020, pero por el brote del Covid-19, la llegada a los cines estaría siendo reagendada para el mes de junio del 2021. Sin embargo, la producción ha revelado el nombre de esta segunda parte.

El estudio cinematográfico quiso anunciar el nombre del segundo filme aprovechando que se estaba dando a conocer la nueva fecha de estreno, la cual se seguía conociendo como Venom 2.

Uno de los medios más populares de Estados Unidos, confirma que Sony ya indicó el nombre oficial de la nueva película que será protagonizada, una vez más, por Tom Hardy. Quedando oficialmente como Venom 2: Let There Be Carnage y el estreno ha quedado para el 25 de junio del 2021.

Con esto, se confirma que esta no es la única cinta que se ha visto en la misma situación, asegurando que las pérdidas por el retraso de estrenos están afectando al medio cinematográfico con pérdidas millonarias, haciendo que las competencias se vuelvan más cerradas.

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Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

