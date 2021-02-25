Conoce algunos de los datos más curiosos de la popular película animada ‘La Era de Hielo 4'.

La era de hielo 4 es una cinta de animación estadounidense que se estrenó en el año 2012 y que fue dirigida por Steve Martino y Michael Thurmeier.

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La historia comienza con la búsqueda de Scrat y su bellota, pero lo que no sabe es que, en esta ocasión, habrá consecuencias que cambiarán el mundo para Manny, Sid y Diego, pues los continentes se separan. La grieta continental separa a Manny y sus amigos del resto de la manada, incluyendo a la compañera de Manny, Ellie y su hija rebelde Peaches. Los amigos están desesperados por regresar a casa, pero un pirata y su equipo se cruzan en su camino.

Mientras la historia va transcurriendo, cada personaje se va enfrentando a una situación, para que al final puedan encontrarse; sin embargo, durante su estreno se revelaron varias curiosidades que no conocíamos y aquí te las presentamos.

Para esta entrega hay una aparición de la familia de Sid, pero hay que recordar que en entregas pasadas fue el mismo Sid el que mencionó que su propia familia lo había abandonado. Y justo para esta nueva aventura se muestra a su abuelita.

En el final, cuando Scrat llega a Scratlantis, había muchas ardillas de la especie de Scrat y Scratte, aunque en realidad ninguna de las ardillas era diferente.

Otra de las curiosidades, es que en la promocional había una escena de una navidad tamaño Mamut, el cual, contenía escenas de Scrat con su aventura, aunque no tenía ninguna escena de La Era de Hielo 4 pero sí de anteriores entregas.

Es la primera vez que una ardilla dientes de sable puede hablar, porque las demás incluyendo Scrat y Scraty, hacen sonidos guturales o gritan.

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Esta es la primera entrega de la Era de Hielo que toman el tema de la lucha de entre el bien y el mal, ya que es la primera vez que enfrentan a un villano

