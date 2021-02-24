10 secretos que no sabías de la serie S.W.A.T. y te sorprenderás al enterarte de cada uno de ellos.

Si creías que ya sabías todo sobre la serie S.W.A.T., te demostraremos lo contrario con estos datos inéditos sobre ella.

1. Se basa en la serie homónima y mítica de los años 70. Tras hacerse una adaptación al cine en 2003, el guionista y productor Aaron Rahsaan Thomas la trajo a un contexto social actual.

2. S.W.A.T. lleva el subtítulo de 'Los hombres de Harrelson' dando así una pista del gran protagonista de la trama: “Hondo Harrelson”. Las siglas significan "armas y tácticas especiales", y se trata de unidades de élite cuyos miembros han sido entrenados de una forma específica.

3. Los S.W.A.T. existen de verdad y la serie es el fiel reflejo de ello, de hecho, el productor Aaron Rahsaan Thomas se inspiró en su propia experiencia al vivir en un barrio conflictivo.

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4. El equipamiento que lucen es real, diseñado por los mismos fabricantes que los equipos S.W.A.T. y pueden llegar a pesar hasta 18 kilos.

S.W.A.T. guarda secretos por doquier

5. En la serie, la acción transcurre en las calles, playas, centros comerciales y parques de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

6. La música que introduce los títulos iniciales era la misma que se usó en la serie de los 70.

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7. La serie cuenta con unos productores con grandes éxitos a sus espaldas, series como 'The Shield' o 'Prision Break' que tratan de modernizar la historia trayendo la realidad actual.

8. Este proyecto es inclusivo, pues de tener un reparto mayoritariamente blanco y masculino en la de los años 70, se pasó a un protagonista afroamericano.

9. Los actores que interpretan a los personajes han participado en otras series de éxito como 'Narcos', 'Quántico', 'Mentes Criminales' o 'Bates Motel': Sheemar More, Stephanie Signman, David Lim, Kenny Johnson.

10. En la temporada 2 de la serie grabaron en México un episodio y en la temporada 3 estuvieron tres días filamando en Tokio, Japón, donde la serie es muy popular.