No te pierdas los detalles sobre el gran final de ‘Fast and Furious’, saga que podría terminar con 11 películas.

Las icónicas películas de ‘Fast and Furious’ podrían llegar a su fin muy pronto. Más de una persona creció con esta historia de automóviles, amistades, aventuras, acción y mucho amor; sin embargo, el portal ‘Deadline’ informó que la saga podría concluir el próximo año.

El portal de entretenimiento dio a conocer que Universal Pictures tiene planes de que ‘Fast and Furious’ finalice en dos películas más. Esto no es ninguna sorpresa, pues el actor Michael Rooker, ya había adelantado la posibilidad de cerrar con broche de oro esta fenomenal saga:

Creo que va a haber más. Está la película ‘Fast and Furious 10' está confirmada, pero tal vez 11, 12, 13, 14 … y 18. ¿Quién sabe? Puede continuar una y otra vez. Qué franquicia

Los cinéfilos y amantes de los autos, ya se preparan para el estreno de la película número 9 el próximo 28 de mayo. Debido a la pandemia del Covid-19, la novena cinta se pospuso algunos meses; sin embargo, todo está listo para ver las actuaciones de Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Lucas Black, Tyrese Gibson, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, John Cena, Ludacris, Alexander Wraith, Michael Rooker, Cardi B, Ozuna y Thue Ersted Rasmussen.

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En su momento, Michael Rooker adelantó que había un contrato para filmar la décima película de ‘Fast and Furious’; sin embargo, no sabía nada sobre una onceava entrega.

Con la reciente información difundida por ‘Deadline’, los fanáticos tienen la certeza de que el taquillero filme podría llegar a su fin muy pronto. El portal estadounidense también mencionó que el productor Justin Lin podría ser el encargado de cerrar con broche de oro la exitosa saga de acción.

Se rumora que el final de ‘Fast and Furious’ podría ser un viaje en el tiempo y los espectadores podrían ver de nuevo a personajes como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang.

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