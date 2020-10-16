Michael Rooker revela si podría haber más entregas de ‘Fast and Furious’: “Creo que van a hacer más”.

Michael Rooker, mejor conocido como ‘Yondu’ en Guardianes de la Galaxia, fue la última estrella en unirse al elenco de Fast and Furious 9. En su momento, el actor estadounidense confesó que encarnaría el papel de ‘Buddy’ en la próxima secuela de la película de automóviles.

La cinta Fast and Furious 9 está programada para salir el próximo 28 de mayo de 2021 con un elenco que cuenta con la presencia de Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Lucas Black, Tyrese Gibson, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, John Cena, Ludacris, Alexander Wraith, Michael Rooker, Cardi B, Ozuna y Thue Ersted Rasmussen.

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Sin embargo, Rooker reveló para los medios de comunicación, si existe la posibilidad de realizar una onceava entrega de la película de acción:

La gente se vuelve loca por esto, hombre. Puedo ver por qué. ¿Has visto alguna de las películas de ‘Fast and Furious’? Son simplemente salvajes y locas. Puedo ver por qué son tan populares, y participar en ellas ha sido un sueño hecho realidad

Vamos a hacer … sabes qué, no puedo decir mucho al respecto, pero creo que van a hacer más

Michael expresó que la película número 10 sí está confirmada y además, podría haber muchas sorpresas para todos los admiradores de ‘Fast and Furious’:

Creo que va a haber más. Está la película ‘Fast and Furious 10' está confirmada, pero tal vez 11, 12, 13, 14 … y 18. ¿Quién sabe? Puede continuar una y otra vez. Qué franquicia

Michael Rooker expresó que la franquicia de ‘Fast and Furious’ continúa creciendo en todo el mundo, por lo que podría haber más películas en el futuro. Y aunque el estreno de la novena película se retrasó a causa de la pandemia del Covid-19, todo está listo para el próximo 28 de mayo de 2021.

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