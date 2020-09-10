Mel Gibson se convierte en un Santa Claus amenazado por un peligroso sicario en la película ‘Fatman’.

Llega una nueva película para disfrutar en familia durante la época decembrina. Fatman es la próxima producción de Ian Nelms y Eshom Nelms, reconocidos directores detrás de cintas como Small Town Crime y Un Nuevo Comienzo.

Fatman cuenta con la esperada participación de Mel Gibson, caracterizado como el icónico Santa Claus. El actor, de 64 años, ya está listo para portar el traje rojo del personaje más famoso de la Navidad.

La trama es una de las más divertidas en todo lo que va del 2020: Un niño de 12 años encuentra un pedazo de carbón en su calcetín y contrata a un sicario para acabar con la vida de Santa Claus.

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Bill Bromiley, productor ejecutivo, contó su experiencia para un portal estadounidense sobre trabajar con los hermanos Nelms.

Esta es nuestra segunda colaboración con los hermanos Nelms, y no podríamos estar más emocionados de traer otra película única y emocionante para nuestro público. Ian y Eshom forman un dúo talentoso y estábamos enganchados desde la etapa del guión. Será un paseo divertido

El elenco también cuenta con reconocidos actores de Hollywood como Walton Goggins, Marianne Jean-Baptiste, Chance Hurstfield, Shaun Benson, Paulino Nunes y Deborah Grover.

Los fans no pueden contener la emoción de ver las primeras escenas de la cinta de comedia; sin embargo, ya se filtró la primera imagen de Mel Gibson encarnado en el emblemático Santa Claus.

En dicha fotografía, el actor australiano-estadounidense aparece con cabellera y barba blanca, al puro estilo del personaje más querido por los niños. No cabe duda que Fatman podría ser el regalo navideño que todos esperan para terminar este 2020.

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